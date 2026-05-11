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현대차그룹의 '영토 확장'…車 기술, 하늘·로봇·수소로 번진다

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AI 핵심 요약

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  • 현대차그룹이 10일 KAI와 항공 모빌리티 공동 개발 협약을 체결했다.
  • 보스턴다이나믹스 아틀라스 로봇에 생산 제어 기술을 적용해 공장 검증을 추진한다.
  • 지난달 27일 새만금에 9조원 투자로 수소 도시와 로봇 클러스터를 조성한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KAI와 AAM 공동 개발…전동화 기술 하늘길로 확장
아틀라스 개발형 모델 공개…로봇 사업 실증 단계 진입
새만금 9조 투자 구상…수소·AI 도시 인프라 구축

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대차그룹의 사업 무대가 자동차 밖으로 빠르게 넓어지고 있다. 과거에는 완성차 판매량과 신차 경쟁력이 그룹의 현재를 설명했다면, 최근에는 항공 모빌리티와 로봇, 수소 에너지까지 현대차그룹의 미래를 읽는 핵심 키워드로 떠오르고 있다.

현대차그룹의 자동차 기술이 항공 모빌리티, 로봇, 수소 에너지 등 미래 산업 영역으로 확장되는 모습을 표현한 이미지. [AI 일러스트=이찬우 기자]

겉으로는 서로 다른 신사업처럼 보이지만, 안쪽을 들여다보면 흐름은 하나로 모인다. 자동차를 만들며 축적한 전동화·제어·생산·에너지 기술이 하늘과 로봇, 수소 도시로 옮겨가고 있는 것이다. 현대차그룹의 최근 행보는 단순한 '탈자동차'라기보다 자동차 기술의 확장에 가깝다.

◆ 하늘로 간 전동화 기술…KAI와 AAM 공동 개발

(왼쪽부터)현대차그룹 장재훈 부회장, KAI 김종출 사장. [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 지난 10일 한국항공우주산업(KAI)과 미래 항공 모빌리티(AAM) 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 양사는 지난 8일 서울 서초구 현대차·기아 본사에서 장재훈 현대차그룹 부회장, 김종출 KAI 사장 등이 참석한 가운데 '항공용 전동화 파워트레인을 기반으로 하는 미래 항공 모빌리티 기체 공동 개발을 위한 업무협약'을 맺었다.

이번 협약은 현대차그룹의 항공용 전동화 파워트레인 개발 역량과 KAI의 항공기체 개발 역량을 결합해 경쟁력 있는 AAM을 개발하고 양산하기 위한 것이 핵심이다. 현대차그룹의 미국 미래 항공 모빌리티 전문법인 슈퍼널은 KAI와 AAM 기체를 공동 개발하고, 현대차·기아 항공파워트레인사업부는 항공용 전동화 파워트레인 상용화를 위해 협력한다.

눈여겨볼 대목은 현대차그룹이 항공 분야에 진입한다는 사실 자체보다 자동차 전동화 기술이 항공으로 '확장'되고 있다는 점이다. 전기차와 하이브리드 개발 과정에서 축적한 배터리, 모터, 전력제어 기술이 이제는 도로 위 자동차를 넘어 하늘을 나는 이동수단의 핵심 기술로 옮겨가는 셈이다.

AAM은 자동차보다 안전성과 인증 장벽이 훨씬 높은 분야다. 기체 설계와 항공 인증, 공급망, 운항 네트워크까지 갖춰야 상용화에 다가설 수 있다. 현대차그룹이 KAI와 기술적·인적 자원 공유는 물론 공급망, 인증, 고객 네트워크까지 협력하기로 한 것도 이 때문이다. 자동차 산업에서 익힌 대량생산 체계와 전동화 기술에 항공기체 개발 역량을 결합해 '한국형 AAM'의 경쟁력을 높이겠다는 계산으로 풀이된다.

◆ 로봇으로 옮겨간 생산·제어 기술…아틀라스가 보여준 확장성

보스턴다이나믹스가 5일(미국 현지시각) 자사 유튜브 채널을 통해 휴머노이드 로봇 아틀라스(Atlas)의 기계체조 동작을 담은 쇼츠 영상을 공개함. [사진=보스턴다이나믹스 유튜브 채널]

현대차그룹의 영토 확장은 하늘에만 머물지 않는다. 로봇 분야에서는 보스턴다이나믹스의 인간형 로봇 아틀라스가 상징적인 존재다. 아틀라스는 단순히 사람처럼 걷고 움직이는 로봇 이상의 의미를 갖는다. 현대차그룹이 자동차 공장에서 쌓은 생산 자동화, 공정 제어, 품질 관리, 물류 운영 역량이 로봇 사업과 맞물릴 수 있기 때문이다.

보스턴다이나믹스는 지난 5일 자사 유튜브 채널을 통해 휴머노이드 로봇 아틀라스의 개발형 모델이 기계체조 동작을 수행하는 영상을 공개했다. 아틀라스는 물구나무 자세에서 두 손만으로 전신을 지지한 뒤 몸을 수평에 가깝게 유지하고, 다시 몸을 뒤집어 'L-시트' 자세를 취한 뒤 정자세로 일어섰다. L-시트는 두 손으로 몸을 지탱한 상태에서 몸을 'L'자 모양으로 만드는 기계체조 동작이다.

이번 영상은 아틀라스 개발형 모델이 실제로 작동하는 모습이 공개된 첫 사례라는 점에서 의미가 있다. 영상 속 동작은 단순한 균형 잡기를 넘어 상체와 코어, 팔 관절을 동시에 정밀 제어해야 가능한 동작이다. 특히 접지 면적이 작은 양손만으로 전신 무게를 지탱하고 자세를 전환하는 장면은 보스턴다이나믹스의 전신 제어 기술 수준을 보여주는 사례로 평가된다.

현대차그룹은 향후 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 아틀라스 개발형 모델을 투입하고 공정 단위별 검증을 진행할 계획이다. 자동차를 만들던 공장이 로봇의 실증 무대가 되고, 자동차 부품사가 로봇 핵심 부품을 만들며, 완성차 생산 데이터가 로봇 학습의 기반이 되는 구조다.

현대차와 기아는 제조 인프라와 대규모 생산 데이터를 제공하고, 현대모비스는 보스턴다이나믹스와 협력해 정밀 액추에이터 개발과 핵심 부품 표준화, 제조 용이성 개선을 맡고 있다. 현대글로비스의 물류·공급망 역량까지 더해지면 로봇의 개발과 생산, 배치, 유지보수로 이어지는 전체 생태계 구축도 가능해진다.

이처럼 로봇 사업 역시 자동차와 동떨어진 영역이 아니다. 현대차그룹의 로봇 전략은 '로봇을 활용하는 제조사'에서 '로봇을 직접 만들고 운영하는 기업'으로 이동하는 과정에 가깝다. 자동차 생산 현장에서 검증된 정밀 제어와 대량생산 역량이 로봇 산업으로 확장되고 있는 것이다.

◆ 수소차 넘어 수소 도시로…새만금 9조 투자 구상

새만금산업단지 조감도 [자료=국토교통부]

수소 분야에서는 새만금 투자가 현대차그룹의 미래 구상을 보여주는 또 하나의 축이다. 현대차그룹은 지난달 27일 정부 및 전북특별자치도와 '새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약'을 체결했다.

현대차그룹은 전북 새만금 지역 112만4000㎡ 부지에 2026년부터 로봇, AI, 수소 에너지, 태양광 발전, AI 수소 시티 등 9조원 규모 투자를 실시한다는 계획이다. 이는 단순한 공장 신설이나 수소차 확대와는 결이 다르다. AI 데이터센터와 로봇 제조 클러스터, 수전해 플랜트, 태양광 발전 설비, 수소 도시를 한데 묶은 복합 산업 거점에 가깝다.

특히 전력 소비가 큰 AI 데이터센터와 로봇 클러스터를 운영하려면 안정적인 에너지 조달 체계가 필수적이다. 현대차그룹이 수소 생산과 활용, 태양광 발전까지 함께 묶는 이유도 여기에 있다. 자동차 산업에서 시작한 수소 기술이 이제는 차량을 넘어 에너지 생산·저장·활용 인프라로 확장되는 셈이다.

새만금 구상은 현대차그룹이 수소를 단순한 친환경차 연료로 보지 않고 있음을 보여준다. 수소전기차에서 출발한 기술이 발전, 저장, 산업단지 운영, 도시 인프라까지 확장되면서 수소는 현대차그룹의 미래 에너지 전략에서 핵심 축으로 자리 잡고 있다.

◆ '탈자동차' 아닌 자동차 기술의 재배치

이 같은 흐름을 종합하면 현대차그룹의 최근 행보는 단순한 '탈자동차'로 보기 어렵다. 오히려 자동차 산업에서 쌓은 기술 자산을 다른 산업으로 재배치하는 과정에 가깝다. AAM은 전동화 파워트레인의 확장판이고, 아틀라스는 생산·제어 기술의 확장판이며, 새만금 수소 구상은 수소차 기술과 에너지 운영 역량의 확장판이다.

현대차그룹이 그리는 미래의 경쟁 무대도 달라지고 있다. 과거 경쟁 상대가 글로벌 완성차 업체였다면, 앞으로는 항공, 로봇, AI, 에너지 기업까지 경쟁 구도가 넓어질 수밖에 없다. 완성차 제조 역량만으로는 설명하기 어려운 시장이 열리고 있고, 자동차 기술은 그 시장에 진입하기 위한 기반 기술로 쓰이고 있다.

업계 관계자는 "현대차그룹의 최근 행보는 단순히 신사업을 늘리는 차원이 아니라 자동차 산업에서 쌓은 기술을 다른 산업으로 확장하는 과정으로 봐야 한다"며 "전동화 파워트레인과 제조 기술, 수소 에너지 역량이 항공·로봇·도시 인프라로 이어지고 있다는 점에서 기존 완성차 기업의 역할도 달라지고 있다"고 말했다.

chanw@newspim.com

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李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
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대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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