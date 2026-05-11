전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.12 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌정치

속보

더보기

[인도증시] 美·이란 협상 결렬, 모디 총리의 '긴축' 촉구에 하락...귀금속株 '급락'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 11일 인도 증시가 하락했다.
  • 미국-이란 종전 협상 결렬과 모디 총리 긴축 촉구 탓이다.
  • 센섹스 1.70%·니프티 1.49% 하락하고 루피화 최저치 찍었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

센섹스30(SENSEX30) 76,015.28(-1312.91, -1.70%)
니프티50(NIFTY50) 23,815.85(-360.30, -1.49%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 11일 인도 증시는 하락했다. 미국과 이란의 종전 협상 결렬로 글로벌 투자 심리가 약화한 데 더해 나렌드라 모디 인도 총리가 긴축 정책을 촉구한 것이 영향을 미쳤다.

센섹스30 지수는 1.70% 하락한 7만 6015.28포인트, 니프티50 지수는 1.49% 내린 2만 3815.85포인트로 거래를 마쳤다.

이란은 미국 측이 지난 6일 전달한 종전 양해각서(MOU)에 대한 답변을 10일 중재국인 파키스탄에 전달했다. 이란은 모든 전선에서의 교전 중단과 제재를 종전의 핵심 조건으로 요구함과 동시에, 호르무즈 해협 봉쇄 종식과 해외 자금 동결의 즉각 해제 필요성을 주장했지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 거부 의사를 밝혔다.

도널드 트럼프 대통령은 10일 자신의 소셜미디어 트루스 소셜을 통해 "(이란의 답변은) 완전히 용납할 수 없다"고 밝혔고, 언론 인터뷰에서는 "이란을 2주간 더 공격할 수 있다"고 말했다.

트럼프 대통령이 이란 제안에 대해 즉각적으로 거부 의사를 밝히면서 중동 긴장감이 더욱 고조됨에 따라 유가가 급등했다. 런던 ICE 선물 거래소에서 브렌트유 가격은 3% 넘게 치솟으며 배럴당 104달러 선을 넘어섰고, 서부텍사스산원유 가격 역시 동반 상승했다.

세계 3위의 원유 수입국이자 소비 대국인 인도는 지난달 말 경유와 휘발유 가격 인상 계획이 없다고 밝혔다. 고유가가 지속될 경우 인플레이션이 상승하고, 기업 부담이 커지며, 정부 재정이 악화하는 등 경제 전반이 타격을 입을 수 있다.

국제 유가 상승과 달러 매수세 속에 루피화는 달러 대비 95.31루피로 사상 최저치를 기록했다. 이는 루피화 가치가 전날 대비 0.9% 하락한 것으로, 이는 3월 27일 이후 최대 일일 낙폭이라고 로이터 통신은 전했다.

모디 총리가 중동 전쟁의 충격을 완화하기 위해 에너지 사용을 줄이고 1년간 금 구매를 자제하라고 호소한 것도 시장 심리를 위축시켰다.

거짓 인베스트먼트의 최고투자전략가인 비케이 비자야쿠마르는 "오늘 시장은 이란 위기보다는 모디 총리의 긴축 촉구에 더 큰 영향을 받은 것으로 보인다"며 "그러한 발언(내용)은 경제 성장에 부정적인 영향을 미치고, 결과적으로 기업 수익에도 악영향을 준다. 이것이 이란을 둘러싼 지정학적 불확실성보다 시장에 더 큰 영향을 미친 것으로 보인다"고 분석했다.

케지리왈 리서치 앤 인베스트먼트 서비스의 설립자인 아룬 케지리왈은 "(이날의 하락은) 모디 총리 발언에 대한 즉각적인 반응"이라며 "유가가 배럴당 100달러 이상을 유지하고 있는 것이 투자 심리에 지속적으로 부담을 주고 있다"고 지적했다.

[그래픽=구글 캡처] 인도 증시 니프티50 지수 11일 추이

이날 금 및 귀금속 기업들의 주가가 큰 폭으로 내렸다. 모디 총리의 금 구매 자제 촉구 영향을 받은 결과로, 타이탄·센코 골드·칼리얀 주얼러스가 각각 6.9%, 8.2%, 9.1% 급락했다.

여행 관련 주식도 부진했다. 이 역시 해외 여행을 자제하라는 모디 총리의 발언에 반응한 것이다.

인도 호텔·레몬 트리·샬레 호텔·토마스 쿡·야트라 온라인 등이 1~4.5%의 하락률을 기록했다. 저가 항공사인 인디고는 4.9% 내렸다.

국영 석유 판매 기업들도 일제히 하락했다. 국제 유가가 급등하고 있는 가운데서도 인도 국내 가격은 동결되면서 이들 기업의 재무 건전성이 악화할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

인도석유공사(IOC)는 3%, 바라트페트롤리엄(BPCL)과 힌두스탄석유공사(HPCL)는 각각 약 2.3% 하락했다.
 

hongwoori84@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
사진
대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동