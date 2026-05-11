전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.12 (화)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

[종합] 아르노 회장, 신세계 이어 롯데월드타워 방문...신동빈 회장 직접 의전 '눈길'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 베르나르 아르노 LVMH 회장이 11일 방한해 신세계백화점 본점을 방문했다.
  • 롯데백화점 본점과 롯데월드타워를 잇달아 찾으며 신동빈 회장의 의전을 받았다.
  • 한국 럭셔리 시장 점검과 협력 확대를 위한 3년 만 재회로 주목받았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아르노 회장, 3년 만 방한…신세계 '더 리저브' 둘러봐
이후 롯데백화점 본점 이어 롯데월드타워 이동...장녀와 동행
신동빈·신유열 부자 직접 의전…국내 현장 점검 해석

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세계 최대 명품그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)의 베르나르 아르노 회장이 3년 만에 방한해 신세계백화점에 이어 롯데백화점 본점과 롯데월드타워를 잇따라 찾았다. 롯데월드타워를 방문한 아르노 회장을 신동빈 롯데그룹 회장이 직접 맞이하며 의전에 나선 점도 업계의 시선을 끌었다. 

특히 3년여 만에 재회한 아르노 회장과 신동빈 회장의 만남 역시 주목된다. 양측은 과거 방한 당시에도 롯데월드타워에서 동행하며 협력 관계를 다진 바 있어, 이번 만남이 향후 럭셔리 사업 협력 확대의 신호탄이 될지 관심이 쏠린다. 

11일 유통업계에 따르면 베르나르 아르노 회장은 이날 낮 12시30분께 신세계백화점 본점에서 3시간가량 주요 럭셔리 매장을 둘러본 뒤, 롯데월드타워로 이동했다. 신세계에서는 박주형 대표의 안내를 받으며 매장 운영 현황과 브랜드별 매출 구조를 점검한 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 11일 오후 서울 중구 소공동 신세계백화점 본점 '더 리저브'를 방문하고 있다. yeawon2@newspim.com

이번 방한의 핵심 일정은 지난해 12월 문을 연 '더 리저브' 내 루이비통 매장 방문이다. 해당 매장은 6층 규모로, 단일 매장 기준 세계 최대 수준으로 알려져 있다. 단순 판매 공간을 넘어 브랜드의 정체성을 집약한 '플래그십 복합 공간'으로 조성된 것이 특징이다. 

신동빈 롯데 회장 [사진=롯데 제공]

이후 롯데백화점 본점 방문을 마친 아르노 회장은 롯데백화점 잠실 에비뉴엘 월드타워점으로 이동했으며, 이 자리에는 신동빈 회장이 직접 의전에 나섰다. 아르노 회장과 신 회장의 만남은 약 3년 만으로, 지난 2023년 방한 당시에도 신 회장이 직접 맞이한 바 있다. 이날 일정에는 신유열 부사장도 함께했다. 한편 롯데백화점 측에서는 정현석 대표가 본점부터 잠실점까지 전 일정을 수행하며 현장 안내를 맡았다.

아르노 회장 일행에는 장녀인 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)와 피에트로 베카리 루이비통 CEO 등이 동행했다. 이들은 루이비통·디올을 비롯해 로로피아나·벨루티·티파니앤코·불가리 등 주요 계열 브랜드 매장을 차례로 둘러보며 현장 점검에 나섰다. 잠실 에비뉴엘에서는 루이비통 팝업 매장까지 방문해 고객 반응과 매장 운영 상황을 직접 확인했다.

이번 방문은 단순한 의례적 일정이라기보다 '한국 럭셔리 시장 점검' 성격이 짙다는 분석이 나온다. 한국은 1인당 명품 소비 규모가 세계 최상위권으로 평가될 만큼 핵심 시장으로 자리 잡았다. 실제 주요 명품 브랜드들이 한국에서 두 자릿수 매출 비중을 기록하며 글로벌 실적을 견인하고 있는 점도 아르노 회장의 직접 방문을 이끈 요인으로 꼽힌다.

특히 최근 고물가와 경기 둔화 속에서도 국내 명품 소비는 견조한 흐름을 이어가고 있다. 백화점 매출에서 럭셔리 카테고리가 차지하는 비중이 지속적으로 확대되면서, 유통사 입장에서도 LVMH와의 협력 관계가 실적을 좌우하는 핵심 변수로 부상했다는 평가다.

이어서 아르노 회장 일행은 이날 신세계 강남점 등 주요 거점을 추가로 방문하며 국내 유통 채널 전반을 점검할 예정이다.

nrd@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
사진
대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동