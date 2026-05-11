[종합] 아르노 회장, 신세계 이어 롯데월드타워 방문...신동빈 회장 직접 의전 '눈길'

아르노 회장, 3년 만 방한…신세계 '더 리저브' 둘러봐

이후 롯데백화점 본점 이어 롯데월드타워 이동...장녀와 동행

신동빈·신유열 부자 직접 의전…국내 현장 점검 해석

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 세계 최대 명품그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)의 베르나르 아르노 회장이 3년 만에 방한해 신세계백화점에 이어 롯데백화점 본점과 롯데월드타워를 잇따라 찾았다. 롯데월드타워를 방문한 아르노 회장을 신동빈 롯데그룹 회장이 직접 맞이하며 의전에 나선 점도 업계의 시선을 끌었다.

특히 3년여 만에 재회한 아르노 회장과 신동빈 회장의 만남 역시 주목된다. 양측은 과거 방한 당시에도 롯데월드타워에서 동행하며 협력 관계를 다진 바 있어, 이번 만남이 향후 럭셔리 사업 협력 확대의 신호탄이 될지 관심이 쏠린다.

11일 유통업계에 따르면 베르나르 아르노 회장은 이날 낮 12시30분께 신세계백화점 본점에서 3시간가량 주요 럭셔리 매장을 둘러본 뒤, 롯데월드타워로 이동했다. 신세계에서는 박주형 대표의 안내를 받으며 매장 운영 현황과 브랜드별 매출 구조를 점검한 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 11일 오후 서울 중구 소공동 신세계백화점 본점 '더 리저브'를 방문하고 있다. yeawon2@newspim.com

이번 방한의 핵심 일정은 지난해 12월 문을 연 '더 리저브' 내 루이비통 매장 방문이다. 해당 매장은 6층 규모로, 단일 매장 기준 세계 최대 수준으로 알려져 있다. 단순 판매 공간을 넘어 브랜드의 정체성을 집약한 '플래그십 복합 공간'으로 조성된 것이 특징이다.

신동빈 롯데 회장 [사진=롯데 제공]

이후 롯데백화점 본점 방문을 마친 아르노 회장은 롯데백화점 잠실 에비뉴엘 월드타워점으로 이동했으며, 이 자리에는 신동빈 회장이 직접 의전에 나섰다. 아르노 회장과 신 회장의 만남은 약 3년 만으로, 지난 2023년 방한 당시에도 신 회장이 직접 맞이한 바 있다. 이날 일정에는 신유열 부사장도 함께했다. 한편 롯데백화점 측에서는 정현석 대표가 본점부터 잠실점까지 전 일정을 수행하며 현장 안내를 맡았다.

아르노 회장 일행에는 장녀인 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)와 피에트로 베카리 루이비통 CEO 등이 동행했다. 이들은 루이비통·디올을 비롯해 로로피아나·벨루티·티파니앤코·불가리 등 주요 계열 브랜드 매장을 차례로 둘러보며 현장 점검에 나섰다. 잠실 에비뉴엘에서는 루이비통 팝업 매장까지 방문해 고객 반응과 매장 운영 상황을 직접 확인했다.

이번 방문은 단순한 의례적 일정이라기보다 '한국 럭셔리 시장 점검' 성격이 짙다는 분석이 나온다. 한국은 1인당 명품 소비 규모가 세계 최상위권으로 평가될 만큼 핵심 시장으로 자리 잡았다. 실제 주요 명품 브랜드들이 한국에서 두 자릿수 매출 비중을 기록하며 글로벌 실적을 견인하고 있는 점도 아르노 회장의 직접 방문을 이끈 요인으로 꼽힌다.

특히 최근 고물가와 경기 둔화 속에서도 국내 명품 소비는 견조한 흐름을 이어가고 있다. 백화점 매출에서 럭셔리 카테고리가 차지하는 비중이 지속적으로 확대되면서, 유통사 입장에서도 LVMH와의 협력 관계가 실적을 좌우하는 핵심 변수로 부상했다는 평가다.

이어서 아르노 회장 일행은 이날 신세계 강남점 등 주요 거점을 추가로 방문하며 국내 유통 채널 전반을 점검할 예정이다.

nrd@newspim.com