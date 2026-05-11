청송 주왕산 초등생 실종 이틀째...수색당국, 야간 수색 '총력'

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삼성라이온즈 모자·유니폼 착용...파란색 운동화

[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 청송 주왕산국립공원에 가족 산행을 온 초등학생 A(10대, 대구 거주) 군이 실종돼 경북소방과 경찰, 국립공원관리소 등 수색 당국이 이틀째 수색에 나선 가운데 경북소방이 11일 오후 6시를 기해 산불특수대응단 2개 팀과 구조견 2마리를 추가 투입하는 등 야간 수색 대응으로 전환했다.

경북소방 등 수색 당국은 또 열화상 카메라를 부착한 드론 2대도 추가 투입했다.

경북 청송 주왕산국립공원에 기족 산행을 온 초등생 A(10대 대구거주) 군이 실종돼 경북소방과 경찰, 국립공원관리소 등 수색당국이 수색 이틀째인 11일 밤 야간수색을 전개하고 있다.[사진=경북소방본부]2026.05.11 nulcheon@newspim.com

또 수색 현장에 회복 차량 1대도 배치했다.

수색 당국은 수색 인력을 3개 구간에 집중 배치해 수색을 전개하고 있다.

수색 당국은 이날 오후 9시쯤 현장에서 상황 판단 회의를 열고 대응 방식을 공유할 예정이다.

또 열화상 카메라를 부착한 드론 4대를 추가 투입할 것으로 전해졌다.

경북소방 등에 따르면 전날 오후 5시 53분쯤 청송군 주왕산면 주왕산국립공원에서 가족과 함께 산행하던 A(10대) 군이 실종되었다는 신고가 접수됐다.

A 군은 전날 낮 12시쯤 가족과 함께 청송 주왕산국립공원 내 사찰을 찾은 후 "주봉에 올라가겠다"며 휴대전화도 없이 혼자 산행에 나선 것으로 전해졌다.

경찰과 소방당국, 실종자 가족 등에 따르면, 전날 낮 12시쯤 가족과 함께 청송 주왕산국립공원 내 사찰을 찾은 A 군이 "주봉에 올라가겠다"며 휴대전화도 없이 혼자 산행에 나섰다.

뒤늦게 A 군을 따라나선 가족들이 A 군을 찾지 못하자 이날 오후 5시 53분쯤 경찰에 신고했다.

A 군은 실종 당시 검은 테 안경, 삼성 라이온즈 모자와 유니폼을 착용했으며 파란색 운동화와 노란색 바람막이 겉옷을 입은 상태로 전해졌다. A 군은 대구의 한 초등학교에 다니고 있으며 마른 체형에 키 145㎝다.

경찰과 소방 등 수색 당국은 "A 군을 발견하면 112나 119로 신고해 줄 것"을 당부했다.

nulcheon@newspim.com