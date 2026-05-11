뉴욕증시 개장 전 특징주...루멘텀·모더나·인텔·써클↑ VS 모자이크↓

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 11일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인공지능(AI), 반도체, 에너지 관련 이슈에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

AI와 반도체 관련 종목들은 강세를 이어간 반면, 일부 원자재·비료 업체들은 실적 부진 여파로 약세를 나타냈다.

루멘텀 홀딩스의 로고 [사진=업체 홈페이지]

▷ 상승 종목

◆ 모더나(MRNA)

바이오기업 모더나는 미국 내 한타바이러스 감염 사례가 확인됐다는 소식 이후 주가가 약 9% 상승했다.

AP통신(AP)에 따르면 또 다른 미국인도 관련 증상을 보였으나 아직 양성 판정을 받지는 않았다. 모더나는 지난주 한타바이러스 백신 초기 개발 단계에 있다고 발표한 바 있다.

◆ 루멘텀(LITE)

광통신 장비업체 루멘텀은 나스닥100 지수 편입 소식에 힘입어 주가가 5% 가까이 상승했다.

회사는 오는 18일부터 코스타(CoStar)를 대신해 나스닥100 지수에 편입될 예정이다.

◆ 먼데이닷컴(MNDY)

소프트웨어 업체 먼데이닷컴은 1분기 실적 발표 이후 주가가 26% 급등했다.

회사는 AI 플랫폼 출시 효과로 매출이 전년 동기 대비 24% 증가한 3억5130만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 팩트셋(FactSet)이 집계한 시장 예상치 3억3910만달러를 웃도는 수준이다.

회사의 분기 실적과 매출 모두 시장 기대치를 상회했다.

◆ 컨스텔레이션 에너지(CEG)

청정에너지 업체 컨스텔레이션 에너지는 1분기 매출이 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 1% 상승했다.

회사는 1분기 매출 111억2000만달러를 기록했다. 팩트셋 기준 시장 예상치는 84억6000만달러였다.

조정 주당순이익(EPS)도 2.74달러로 시장 예상치 2.54달러를 웃돌았다.

◆ 인텔(INTC)

반도체 업체 인텔은 장전 거래에서 5.5% 추가 상승했다.

인텔 주가는 지난 4월 23일 실적 발표 이후 이어진 반도체 랠리에 힘입어 당시 대비 약 100% 가까이 급등했다.

◆ 소니(SONY)

소니는 대만 TSMC와 이미지센서 개발 및 생산을 위한 합작법인 설립 계획을 발표한 이후 주가가 6% 넘게 상승했다.

회사는 성명을 통해 소니의 센서 설계 기술과 TSMC의 공정 기술을 결합해 이미지센서 성능을 개선할 계획이라고 밝혔다.

◆ 에너지주

국제유가 상승 영향으로 에너지 관련주들도 강세를 나타냈다.

이란이 미국의 최신 평화 제안을 거부하고, 도널드 트럼프 미국 대통령도 이란의 역제안을 거부하면서 국제유가가 상승했다.

발레로 에너지(VLO)는 2% 상승했고, 옥시덴털 페트롤리엄(OXY)과 데번 에너지(DVN), 코노코필립스(COP)는 각각 1.5% 안팎 상승했다.

◆ 써클 인터넷 그룹(CRCL)

스테이블코인 발행사 써클 인터넷 그룹은 혼조된 1분기 실적 발표 이후 주가가 1% 상승했다.

회사는 1분기 주당순이익(EPS) 21센트를 기록해 LSEG 기준 시장 예상치를 3센트 웃돌았다. 다만 매출은 6억9400만달러로 시장 예상치 7억2200만달러에는 못 미쳤다.

써클은 또 블랙록(BLK), 아폴로(APO), 인터컨티넨털 익스체인지(ICE) 등 기관투자가들로부터 토큰 프리세일을 통해 2억2200만달러를 조달했다고 밝혔다.

◆ 마이크론 테크놀로지(MU)

메모리 반도체 업체 마이크론은 월요일 장전 거래에서 6% 추가 상승했다.

마이크론 주가는 지난 금요일에도 15% 급등한 바 있다. 시장에서는 AI 수요 확산에 따른 메모리 부족 현상이 이어지면서 최근 한 달 동안 주가가 77% 넘게 상승했다는 분석이 나온다.

▷ 하락 종목

◆ 모자이크(MOS)

비료 및 인산염 생산업체 모자이크는 1분기 실적 부진 여파로 주가가 5% 하락했다.

회사는 조정 EPS 5센트를 기록했다. 이는 LSEG 기준 시장 예상치 24센트를 크게 밑도는 수준이다.

koinwon@newspim.com