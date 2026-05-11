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뉴욕증시 개장 전 특징주...루멘텀·모더나·인텔·써클↑ VS 모자이크↓

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AI 핵심 요약

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  • 11일 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.
  • AI·반도체주 모더나·인텔·마이크론 등은 실적 호조로 급등했다.
  • 비료업체 모자이크는 실적 부진으로 5% 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 11일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인공지능(AI), 반도체, 에너지 관련 이슈에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

AI와 반도체 관련 종목들은 강세를 이어간 반면, 일부 원자재·비료 업체들은 실적 부진 여파로 약세를 나타냈다.

루멘텀 홀딩스의 로고 [사진=업체 홈페이지]

▷ 상승 종목

◆ 모더나(MRNA)

바이오기업 모더나는 미국 내 한타바이러스 감염 사례가 확인됐다는 소식 이후 주가가 약 9% 상승했다.

AP통신(AP)에 따르면 또 다른 미국인도 관련 증상을 보였으나 아직 양성 판정을 받지는 않았다. 모더나는 지난주 한타바이러스 백신 초기 개발 단계에 있다고 발표한 바 있다.

◆ 루멘텀(LITE)

광통신 장비업체 루멘텀은 나스닥100 지수 편입 소식에 힘입어 주가가 5% 가까이 상승했다.

회사는 오는 18일부터 코스타(CoStar)를 대신해 나스닥100 지수에 편입될 예정이다.

◆ 먼데이닷컴(MNDY)

소프트웨어 업체 먼데이닷컴은 1분기 실적 발표 이후 주가가 26% 급등했다.

회사는 AI 플랫폼 출시 효과로 매출이 전년 동기 대비 24% 증가한 3억5130만달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 팩트셋(FactSet)이 집계한 시장 예상치 3억3910만달러를 웃도는 수준이다.

회사의 분기 실적과 매출 모두 시장 기대치를 상회했다.

◆ 컨스텔레이션 에너지(CEG)

청정에너지 업체 컨스텔레이션 에너지는 1분기 매출이 시장 예상치를 웃돌면서 주가가 1% 상승했다.

회사는 1분기 매출 111억2000만달러를 기록했다. 팩트셋 기준 시장 예상치는 84억6000만달러였다.

조정 주당순이익(EPS)도 2.74달러로 시장 예상치 2.54달러를 웃돌았다.

◆ 인텔(INTC)

반도체 업체 인텔은 장전 거래에서 5.5% 추가 상승했다.

인텔 주가는 지난 4월 23일 실적 발표 이후 이어진 반도체 랠리에 힘입어 당시 대비 약 100% 가까이 급등했다.

◆ 소니(SONY)

소니는 대만 TSMC와 이미지센서 개발 및 생산을 위한 합작법인 설립 계획을 발표한 이후 주가가 6% 넘게 상승했다.

회사는 성명을 통해 소니의 센서 설계 기술과 TSMC의 공정 기술을 결합해 이미지센서 성능을 개선할 계획이라고 밝혔다.

◆ 에너지주

국제유가 상승 영향으로 에너지 관련주들도 강세를 나타냈다.

이란이 미국의 최신 평화 제안을 거부하고, 도널드 트럼프 미국 대통령도 이란의 역제안을 거부하면서 국제유가가 상승했다.

발레로 에너지(VLO)는 2% 상승했고, 옥시덴털 페트롤리엄(OXY)과 데번 에너지(DVN), 코노코필립스(COP)는 각각 1.5% 안팎 상승했다.

◆ 써클 인터넷 그룹(CRCL)

스테이블코인 발행사 써클 인터넷 그룹은 혼조된 1분기 실적 발표 이후 주가가 1% 상승했다.

회사는 1분기 주당순이익(EPS) 21센트를 기록해 LSEG 기준 시장 예상치를 3센트 웃돌았다. 다만 매출은 6억9400만달러로 시장 예상치 7억2200만달러에는 못 미쳤다.

써클은 또 블랙록(BLK), 아폴로(APO), 인터컨티넨털 익스체인지(ICE) 등 기관투자가들로부터 토큰 프리세일을 통해 2억2200만달러를 조달했다고 밝혔다.

◆ 마이크론 테크놀로지(MU)

메모리 반도체 업체 마이크론은 월요일 장전 거래에서 6% 추가 상승했다.

마이크론 주가는 지난 금요일에도 15% 급등한 바 있다. 시장에서는 AI 수요 확산에 따른 메모리 부족 현상이 이어지면서 최근 한 달 동안 주가가 77% 넘게 상승했다는 분석이 나온다.

▷ 하락 종목

◆ 모자이크(MOS)

비료 및 인산염 생산업체 모자이크는 1분기 실적 부진 여파로 주가가 5% 하락했다.

회사는 조정 EPS 5센트를 기록했다. 이는 LSEG 기준 시장 예상치 24센트를 크게 밑도는 수준이다.

koinwon@newspim.com

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대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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