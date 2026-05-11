전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.12 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

써클, USDC 성장·규제 기대 속 실적 발표 주목

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 써클 인터넷 그룹이 11일 1분기 실적을 발표한다.
  • 월가에서 AI 수혜주로 보는 시각이 확산한다.
  • USDC가 AI 에이전트 결제 핵심 통화로 성장 기대된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

USDC 기반 성장 기대…"AI 에이전트 결제 핵심 통화 될 수도"
암호화폐 거래 침체 변수…"규제 리스크도 부담"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 스테이블코인 USDC 발행사인 써클 인터넷 그룹(CRCL)이 11일(현지시간) 뉴욕 증시 시작 전 1분기 실적을 발표하는 가운데, 시장에서는 이 회사를 단순 암호화폐 기업이 아닌 인공지능(AI) 수혜주로 보는 시각이 확산하고 있다.

금융정보업체 팩트셋에 따르면 월가 분석가들은 써클의 1분기 주당순이익(EPS)이 19센트로 집계될 것으로 예상하고 있다. 이는 지난해 4분기 EPS 43센트와 2025년 1분기 EPS 30센트보다 낮은 수준이다. 다만 매출은 전년 동기 5억7900만달러에서 7억1500만달러로 증가할 것으로 전망된다.

써클 주가는 올해 들어 약 40% 상승해 111달러 수준에서 거래되고 있다. 다만 지난해 6월 기업공개(IPO) 직후 기록했던 최고가 298.99달러보다는 여전히 크게 낮다.

써클의 스테이블코인 [사진=블룸버그]

◆ USDC 기반 성장 기대…"AI 에이전트 결제 핵심 통화 될 수도"

써클은 달러 가치에 연동되고 미국 국채 등 준비자산으로 뒷받침되는 스테이블코인 USDC의 발행사다. 회사는 가상자산 거래소 코인베이스(COIN)와 협력해 USDC를 설립했으며, 준비금 운용 과정에서 발생하는 이자 수익을 코인베이스와 공유하고 있다.

스테이블코인은 전통적으로 비트코인(BTC)과 같은 암호화폐를 거래하는 과정에서 사용돼 왔다. 이에 따라 스테이블코인 시장 역시 암호화폐 거래 활성화 여부에 따라 성장세가 좌우되는 경향이 있었다.

하지만 최근 들어 써클 경영진은 USDC가 향후 AI 기반 경제에서 핵심 결제 수단이 될 수 있다는 점을 강조하고 있다.

특히 사용자 지시에 따라 스스로 조사·계획·실행을 수행하는 자율형 AI 소프트웨어인 'AI 에이전트(agent)' 확산이 새로운 성장 동력으로 거론된다. 오픈클로(OpenClaw)와 같은 AI 에이전트 플랫폼이 최근 몇 달 사이 급성장하면서 기계 간(machine-to-machine) 결제 시장 가능성이 주목받고 있다.

시장에서는 블록체인 기반 스테이블코인이 즉시 결제와 낮은 수수료, 소액 결제 지원 등의 장점을 갖고 있어 AI 에이전트 경제에 적합할 수 있다는 분석이 나온다.

◆ 암호화폐 거래 침체 변수…"규제 리스크도 부담"

이 같은 AI 성장 기대는 최근 암호화폐 거래 침체 속에서 더욱 중요해지고 있다. 스테이블코인의 기존 핵심 사용처였던 암호화폐 거래 시장이 둔화하고 있기 때문이다.

실제 로빈후드(HOOD)는 지난 4월 발표한 실적에서 1분기 암호화폐 거래 매출이 전년 대비 47% 감소했다고 밝혔다.

여기에 미국 의회의 암호화폐 규제 논의도 업계 불확실성을 키우고 있다. 암호화폐 업계가 수년간 요구해온 시장 구조 법안은 은행권과 암호화폐 기업 간 갈등으로 핵심 위원회 표결이 연기되며 불안정한 상황에 놓여 있다.

논쟁의 핵심은 암호화폐 기업들이 스테이블코인 예치금에 대해 투자자들에게 수익률(yield)을 지급할 수 있는지 여부다. 은행권은 스테이블코인 계좌가 기존 은행 예금을 잠식할 수 있다고 주장하며 수익률 지급 제한을 요구하고 있다.

시장에서는 만약 규제가 강화될 경우 USDC와 같은 스테이블코인의 투자 매력이 약화될 수 있다고 보고 있다.

다만 월가 전반의 시각은 비교적 우호적이다. 팩트셋이 집계한 27명의 분석가 가운데 13명은 써클에 대해 '매수(Buy)' 의견을 제시했다. 반면 '매도(Sell)' 의견은 2명에 그쳤다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
사진
대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동