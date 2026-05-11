교보증권, 국내주식형 펀드·자문형랩 가입 이벤트

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최대 50만원 상품권 지급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 교보증권은 신규 및 기존 고객을 대상으로 국내주식 투자 이벤트를 오는 7월 말까지 진행한다고 11일 밝혔다.

이벤트 대상 상품은 국내주식형 펀드, 자문형랩, 투자일임계약이다.

국내주식형 펀드·자문형랩 가입 고객에게는 가입 금액에 따라 ▲1000만원 이상 1만원 ▲3000만원 이상 3만원 ▲5000만원 이상 5만원 ▲1억원 이상 10만원의 모바일 상품권을 지급한다.

[사진=교보증권]

투자일임계약 가입 고객은 ▲1억원 이상 5만원 ▲10억원 이상 최대 50만원의 상품권을 받는다.

이벤트는 중복 참여가 가능하며, 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다. 참여는 교보증권 MTS 'Win.K' 내 고객센터-이벤트 등록 메뉴에서 할 수 있다.

조성호 자산관리부문장은 "고객들이 보다 체계적인 자산관리 서비스를 경험할 수 있도록 이벤트를 준비했다"며 "고객 맞춤형 서비스와 혜택을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 투자 상품은 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다. 자세한 내용은 교보증권 홈페이지 및 각 영업점에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com