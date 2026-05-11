한국석유공업, 올 1분기 영업이익 41억…전년비 335% 급증

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아스팔트 방수시트 생산 체계 구축·전자소재 용제 판매 확대 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국석유공업은 2026년 1분기 연결 기준 매출액 1712억 원, 영업이익 41억 원의 잠정실적을 11일 공시했다.

매출액은 전년 동기 대비 7.6% 증가했으며 영업이익은 335.0% 늘었다. 당기순이익은 15억 원으로 흑자전환했다. 법인세비용차감전순이익과 지배기업 소유주지분 순이익도 흑자로 돌아섰다.

회사 측은 중동 지역 지정학적 긴장에 따른 유가 및 원재료 가격 변동성 확대 속에서도 선제적인 원재료 확보 전략과 유연한 생산 운영, 판매단가 개선이 실적 개선에 작용했다고 설명했다. 주요 사업 부문에서 판매량 확대와 보유 재고의 원가 경쟁력, 고부가 제품 비중 확대도 수익성 개선을 이끌었다.

한국석유공업 로고. [사진=한국석유공업]

향후 사업 계획과 관련해 회사는 아스팔트 방수시트 사업에서 청산공장 신설비를 중심으로 생산 체계를 구축해 생산성과 시장 대응력을 높일 예정이다. 화학 사업 부문에서는 반도체·디스플레이·2차전지 등 전자소재 시장을 중심으로 용제 판매를 확대한다. 연구소 토탈 솔루션 서비스 '랩매니저'를 기반으로 특화 시장 개발에도 나선다.

패키징 사업에서는 정밀화공약품용 용기 시장 경쟁력 강화를 추진한다. 200L PE 드럼의 중국 UN 인증을 기반으로 해외 판촉을 확대하고, 다층성형기 도입을 통해 제품 포트폴리오와 고객 기반을 넓힐 계획이다.

송상호 대표이사는 "전자소재용 용제와 정밀화공 패키징 등 고부가 제품 중심의 사업 경쟁력을 강화하고 기존 주력 사업의 운영 효율성을 높여 지속적인 외형 성장과 수익성 개선을 이어가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com