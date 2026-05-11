송미령, 초등 돌봄교실 찾아 과일간식 점검…"위생·안전 최우선"

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전국 60만명 대상 사업 재개

국산 과일 소비 확대도 기대

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관이 어린이 과일간식 사업 현장을 찾아 공급·배식 전 과정을 점검하고 위생·안전 관리 강화를 당부했다.

농식품부에 따르면 송 장관은 11일 경기 안성시에 위치한 농협 안성농식품물류센터와 광덕초등학교를 방문해 어린이 과일간식 사업 추진 상황을 점검했다.

어린이 과일간식 사업은 지난 2018~2022년 시범사업 이후 중단됐다가 올해부터 재개됐다. 올해는 초등 돌봄·교육에 참여하는 1~2학년 약 60만명을 대상으로 국산 과일·과채 간식을 주 1회 이상 제공한다.

송미령 농림축산식품부 장관은 11일 경기 안성시에 위치한 농협 안성농식품물류센터와 광덕초등학교를 방문해 어린이 과일간식 사업 추진 상황을 점검했다. [사진=농림축산식품부] 2026.05.11 plum@newspim.com

송 장관은 농협 안성농식품물류센터에서 컵과일의 선별과 세척, 절단, 포장 등 생산 공정을 점검했다.

송 장관은 "어린이에게 제공되는 식품인 만큼 위생과 안전이 무엇보다 중요하다"며 "HACCP 기준 준수와 콜드체인 유지 등 철저한 품질관리로 안전한 과일간식 공급에 만전을 기해달라"고 말했다.

이어 송 장관은 직접 컵과일을 들고 안성 광덕초등학교 돌봄교실을 찾아 학생들에게 과일간식을 배식했다.

광덕초등학교는 다문화 학생 비중이 약 90%에 달하는 학교다. 농식품부는 다양한 학생들이 함께 과일간식을 제공받는다는 점에서 사업 의미가 크다고 설명했다.

송 장관은 "어린이 과일간식 사업은 단순한 간식 지원을 넘어 아이들의 건강한 식습관 형성을 지원하는 중요한 정책"이라며 "학교 현장에서 느끼는 개선사항도 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

농식품부는 앞으로 한국과수농협연합회와 함께 '찾아가는 과일교실'을 운영하고, 여름철을 중심으로 공급업체 합동 점검도 추진할 계획이다.

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