미래에셋박현주재단, 제8회 'MEET-UP Project' 개최

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카이스트 김대식 교수 AGI 특강

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋박현주재단은 지난 9일 서울 중구 '커뮤니티 마실'에서 미래에셋 해외교환 장학생을 대상으로 제8회 'MEET-UP Project'를 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 행사에는 장학생 80여 명이 참석했다. 강연은 카이스트 김대식 교수가 맡아 'AGI 시대 인류와 사회'를 주제로 진행했다. 김 교수는 에이전틱 AI와 피지컬 AI가 산업 생태계에 미칠 변화, 일의 가치와 시장 지배력 재편 전망을 설명했다.

이어진 토크 콘서트에서는 장학생들이 AI 기술 활용 사례, 직업 변화 등을 주제로 김 교수에게 질문하는 실시간 질의응답이 진행됐다. 네트워킹 세션에서는 장학생들이 소그룹으로 나뉘어 AI 활용법, 진로, 학업 계획을 주제로 의견을 나눴다. 행사장 내 포토존에는 장학생들이 파견 국가에서 촬영한 사진이 전시됐다.

[사진=미래에셋박현주재단]

미국 Mercy University 파견 장학생 이용건 씨는 "이번 강연을 통해 AI라는 도구에 잠식되지 않고 의공학자로서 실질적인 해법을 제시할 수 있는 이정표를 세우게 됐다"고 말했다.

MEET-UP Project는 매회 혁신을 주제로 한 특강과 장학생 간 네트워킹으로 구성되는 프로그램으로, 2023년 시작해 현재까지 총 620여 명이 참여했다.

dconnect@newspim.com