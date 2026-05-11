캄보디아 '후이원페이'로 범죄자금 7470억원 세탁한 30대 구속

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =캄보디아 후이원그룹의 결제시스템을 통해 수천억원의 범죄 자금을 세탁한 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 구속됐다.

캄보디아 후이원그룹은 온라인 사기·도박·자금세탁의 허브로 각국 제재 대상이 된 금융 서비스 대기업으로 북한이 해킹 자금 세탁 과정에서 후이원 결제망을 이용했다는 의혹을 받고 있다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

인천 부평경찰서는 외국환거래법 위반과 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 30대 A씨를 구속했다고 11일 밝혔다.

A씨는 2022년 3월부터 지난해 8월까지 국내 가상자산 거래소를 통해 범죄 자금인 코인을 28만회에 걸쳐 7470억원 가량을 매도해 한화로 환전한 혐의를 받고 있다.

A씨는 캄보디아 후이원그룹의 결제시스템인 '후이원페이'로 세탁된 코인을 해외 가상자산 거래소를 통해 받아 국내 거래소에서 매도한 것으로 조사됐다.

그는 또 국내 금융기관에서 1500여 차례에 걸쳐 현금 6970억원을 인출해 중국인 보따리상들에게 전달한 것으로 파악됐다.

경찰은 보따리상들이 공항 면세점에서 고가의 화장품과 가방 등을 구매한 뒤 현지에서 재판매해 현금화한 것으로 보고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 "사업 자금을 인출한 것일 뿐"이라며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 후이원페이를 통해 범죄 자금을 세탁한 것을 확인하고 지난 8일 구속했다.

경찰 관계자는 "A씨와 후이원그룹과의 연관성과 배후에 대해 계속 수사하고 있다"고 말했다.

hjk01@newspim.com