한투운용, RIA 투자 상품 가이드북 발간

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 12일 RIA 투자자를 위한 상품 가이드북을 발간했다.
- 가이드북에는 코스피200·코스닥150 추종 ETF와 AI반도체·원자력·휴머노이드 테마 ETF 5종이 담겼다.
- RIA는 해외주식 매도 자금을 국내 주식에 재투자할 때 양도소득세를 50~100% 감면해주는 계좌다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 국내시장 복귀계좌(RIA) 투자자를 위한 'RIA 투자 상품 가이드북'을 발간했다고 12일 밝혔다.
가이드북에는 RIA에서 투자하기 좋은 국내주식형 상장지수펀드(ETF) 국내주식형 상품 5종이 담겼다. 추천 상품은 대표지수형 2종과 테마형 3종으로 구성됐다.
RIA는 해외주식 매도 자금을 국내 주식 등에 재투자할 경우 양도소득세를 50~100% 감면해주는 정부의 한시적 특별계좌다. 양도소득세 100% 감면 혜택은 오는 31일까지 적용된다.
대표지수형에는 코스피200 지수를 추종하는 'ACE 200' ETF와 코스닥150 지수에 투자하는 'ACE 코스닥150' ETF가 포함됐다. ACE 200의 총보수는 연 0.017%, 기타 비용을 포함한 합성총보수는 연 0.04%로 국내 상장 코스피200 추종 ETF 중 가장 낮다. ACE 코스닥150의 총보수는 연 0.02%, 합성총보수는 연 0.06%로 코스닥150 ETF 중 최저다.
테마형 3종은 'ACE AI반도체TOP3+', 'ACE 원자력TOP10', 'ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+' ETF다. ACE AI반도체TOP3+는 고대역폭메모리(HBM) 분야의 SK하이닉스·삼성전자·한미반도체에 각각 25% 안팎으로 투자한다. ACE 원자력TOP10은 국내 원자력 핵심 10개 종목에 투자한다. ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+는 현대차·로보티즈·에스피지·레인보우로보틱스 등 국내 휴머노이드 산업 대표 4개 종목에 집중 투자하는 구조다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "RIA를 활용하면 더 낮은 세율로 투자 수익을 얻을 수 있다"며 "AI반도체·원자력·휴머노이드 등 국내 산업을 선별한 ACE ETF를 RIA에서 활용하면 좋을 것"이라고 밝혔다.
해당 ETF는 모두 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
dconnect@newspim.com