신한 땡겨요, 서울사랑상품권 결제 추가

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 12일 서울시 500억원 '온라인 광역 서울사랑상품권'을 땡겨요 결제 수단으로 추가했다.
- 상품권은 서울 전역 온라인 가맹점 사용 가능하며 10% 선할인과 5% 페이백 혜택을 준다.
- 땡겨요에서 2만5000원 이상 결제 시 2000원 쿠폰 제공하고 무한리필 이벤트로 5000원 페이백한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 서울시에서 발행하는 500억원 규모의 '온라인 광역 서울사랑 상품권'을 배달앱 '땡겨요' 결제 수단으로 추가했다고 12일 밝혔다.
'온라인 광역 서울사랑상품권'은 기존 자치구별 상품권과 달리 서울 전역의 온라인 가맹점에서 사용할 수 있는 상품권이다. 고객은 10% 선할인된 금액으로 상품권을 구매할 수 있으며 결제금액의 5%를 페이백으로 받을 수 있다.
신한은행은 기존 서울 Pay+ 땡겨요상품권 결제 고객을 대상으로 운영해 온 2000원 쿠폰 이벤트를 '온라인 광역 서울사랑상품권' 결제 고객까지 확대했다. 이에 따라 땡겨요에서 해당 상품권으로 2만5000원 이상 결제한 고객에게 배달 또는 포장 주문 완료 후 2000원 할인쿠폰이 즉시 제공된다.
땡겨요는 이달부터 '무한리필 오천가게 이벤트'도 진행하고 있다. 고객이 지역화폐 또는 온누리상품권으로 2만원 이상 결제하면 가맹점과 관계없이 5000원 할인쿠폰을 페이백으로 증정한다.
신한은행 관계자는 "이번 이벤트는 지역화폐 사용 고객에게 실질적인 혜택을 제공하고 소상공인의 매출 확대를 지원하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 고객의 경제적 부담을 낮추고 가맹점 사장님들과 함께 성장하는 바른 배달앱의 역할을 이어가겠다"고 말했다
romeok@newspim.com