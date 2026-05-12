곽노정 SK하이닉스 사장, 빌 게이츠·나델라 만나 AI 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 곽노정 SK하이닉스 사장이 12일 MS CEO 서밋에 참석한다.
- 빌 게이츠 창업자 등 MS 수뇌부와 연쇄 회동을 가진다.
- AI 메모리 공급망 동맹 강화와 추가 파트너십 논의를 모색한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
차세대 기술 공조 강화…빅테크 파트너십 확장
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 마이크로소프트(MS)가 주최하는 비공개 행사에 참석해 빌 게이츠 창업자와 사티아 나델라 CEO 등 수뇌부와 연쇄 회동을 갖는다. 인공지능(AI) 확산으로 고대역폭 메모리(HBM) 수급이 타이트해진 가운데 이번 만남을 기점으로 양사의 AI 메모리 공급망과 기술 동맹이 한층 공고해질 전망이다.
12일 업계에 따르면 곽 사장은 이날(현지시간) 미국 워싱턴주 레드먼드 MS 본사에서 개최되는 'MS CEO 서밋 2026'에 참석한다. 지난 2024년에 이은 두 번째 참석이다.
해당 행사는 MS가 글로벌 주요 기업 경영진과 업계 전문가를 초청해 최신 기술 동향 및 사업 전략을 논의하는 프라이빗 네트워크 장으로, 국내 ICT 기업 중에서는 홍범식 LG유플러스 대표가 유일하게 동석하는 것으로 전해졌다.
곽 사장은 행사 마지막 일정으로 빌 게이츠 창업자가 본인 자택에서 직접 주재하는 공식 만찬에 참여할 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 현재 SK하이닉스는 MS의 최신 AI 칩인 '마이아 200'에 5세대 HBM(HBM3E)을 공급하고 있으며 MS는 해당 칩을 미국 아이오와주와 애리조나주 데이터센터에 배치하며 사용처를 넓히고 있다.
이번 행보는 핵심 고객사와의 장기적인 공급 안정성을 다지는 동시에 차세대 제품에 대한 기술 공조를 강화하려는 전략적 포석으로 풀이된다. 또한 현장에는 다양한 글로벌 기업 경영진이 모이는 만큼 엔비디아·구글·아마존웹서비스(AWS) 등 주요 빅테크로 메모리 협업을 전방위 확대 중인 SK하이닉스가 MS 외 다른 기업들과 추가적인 파트너십을 논의할 가능성도 제기된다.
aykim@newspim.com