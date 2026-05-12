李대통령 "민원은 피해야 하는 귀찮은 일 아냐"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 12일 민원을 국민의 뜻으로 강조했다.
- 민원은 국정개혁 과제 보물창고이며 반복민원은 행정낭비를 초래한다.
- 진지한 대화와 설명으로 민원 해소하며 회피성 대응을 금지했다.
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"만성화된 반복민원 행정낭비 초래"
[서울=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 이재명 대통령은 12일 "민원은 피해야 하는 귀찮은 일이 아니다"라고 강조했다.
이 대통령은 이날 오후 자신의 SNS 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "(민원은)국민의 공복인 공직자들이 존중하고 탐구해야 할 국민의 뜻"이라며 이같이 제시했다.
그는 "민원 속에는 존중하고 받들어 시행해야 할 국민의 목소리가 들어있을 뿐 아니라, 국정개혁 과제들이 가득한 보물창고 같은 것"이라고 강조했다.
더불어 "고질 만성화된 반복 민원은 민원인의 삶을 황폐화시키고, 행정낭비를 초래한다"고 덧붙였다.
이 대통령은 또 "부당한 주장을 알면서 하는 경우는 많지 않다"고 강조했다.
그는 "오해나 불신 악감정은 진지한 대화와 존중으로 상당부분 해결 가능하다"면서 "진지하고 존중하는 자세로 충분한 시간을 투자해서 깊이 대화하다 보면 상당한 민원들은 정리된다"고 설명했다.
이어 "안 되면 안 되는 이유를 근거를 가지고 차근차근 합리적으로 설명하는 것만으로도 많은 민원들이 해소된다"면서 "안 되는 줄 알면서 화난 민원인들을 일시적으로 무마하기 위해 하는, "함께 노력해 봅시다", "적극 검토하겠습니다"류의 회피성 희망고문은 절대 금물"이라고 지적했다.
이 대통령은 끝으로 "최선을 다하는 갈등담당 공무원 여러분 감사하며 큰 기대를 건다"면서 "고맙습니다"라고 감사의 뜻을 표했다.
dream@newspim.com