민주당, '호남권 공천자대회'로 표심 사수…"혁신당·무소속 막아야"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 12일 강진에서 호남 공천자대회를 열었다.
- 정청래 대표가 주요 후보에게 공천장을 수여하며 필승을 호소했다.
- 지도부가 무소속·조국혁신당 후보 견제를 강조하며 결집을 다졌다.
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"담양 재탈환·강진 승리…텃밭 지켜라"
[강진=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 텃밭인 호남권에서 필승 의지를 다졌다.
민주당은 12일 오후 전남 강진 제2실내체육관에서 '전남·광주·전북 공천자대회'를 개최했다.
행사장에는 정청래 당대표 겸 상임공동선대위원장, 이언주·이성윤·황명선 최고위원 등 지도부를 비롯해 양부남 광주시당위원장, 김원이 전남도당위원장, 각 선거별 후보자 등 1000여명이 참석했다.
정 대표는 이날 민형배 전남광주통합특별시장 후보와 이원택 전북특별자치도지사 후보에게 공천장을 직접 수여하며 "꼭 당선시켜야 한다"고 지지를 호소했다.
특히 "민주당의 자랑스러운 후보", "민주당이 품고 있어 당선 가능성이 높은 후보", "치열한 경선을 뚫은 파란 점퍼의 주인공들" 등 표현을 써가며 민주당 소속인 점을 재차 강조했다.
이는 김관영 전북도지사의 무소속 출마를 의식한 발언으로 해석된다. 김 지사는 현금 살포 의혹으로 당에서 제명된 바 있다.
아울러 "대한민국 민주주의를 위해서 호남이 희생했다"며 "지방선거에서 승리하면 곧바로 특별한 희생에 대해 국가의 특별한 보상이 시작될 것"이라고 예고했다.
이언주 최고위원은 "이재명 정부의 성공은 바로 호남 지방정부의 성공 여부에 따라 결정될 것"이라며 "이번 지방선거는 대한민국 국가 정상화와 지방 혁신의 중요한 분기점이 될 것"이라고 말했다.
황명선 최고위원은 조국혁신당에 빼앗긴 담양군수 자리를 언급하며 "이재명 대통령이 국정을 안정적으로 운영하기 위해서는 조국혁신당과 무소속 후보의 당선을 용납해선 안 된다"고 당부했다.
그는 민주당을 탈당하고 무소속으로 출마하는 강진원 후보를 의식한 듯 "우리 민주당의 자랑스러운 차영수 후보가 당선될 수 있도록 해야 한다"며 "당 지도부가 그런 의지를 품고 이곳 강진에 왔다"고 강조했다.
이성윤 최고위원은 "김 전북지사가 금품을 살포해 TV를 통해서 전국에 중계됐다"며 "대한민국 전 국민과 전북도민이 엄청난 충격과 상처를 받았다"고 언급했다.
이어 "지금 전북은 이재명 정부 들어서 겨우 살아나는 기운이 일어나고 있다"며 "그런 만큼 전북도지사의 지위는 너무나 중요하다"고 호소했다.
민주당은 이번 공천자대회를 계기로 호남권 결집을 더욱 강화할 방침이다.
이날 제2실내체육관 입구에서는 '국민주권사수 광주전남 민주시민연대'와 강진군민이 참여한 맞불 집회가 열리며 마찰을 빚기도 했다.
이들은 상복을 입고 상여를 멘 채 "민주당이 사천과 막장 공천을 자행했다"며 경선을 총괄한 정 대표의 사퇴를 촉구했다.
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