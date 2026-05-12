뉴욕증시 개장 전 특징주...웬디스·플러그파워↑ VS 게임스톱·힘스앤허스·AST·깃랩↓

AI 핵심 요약beta
- 12일 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 기업 실적과 M&A, AI, 암호화폐 이슈에 따라 종목별 주가가 엇갈렸다.
- 웬디스는 상장폐지 추진 가능성으로 23% 급등했고 플러그파워는 1분기 손실이 예상보다 적어 7% 상승했다.
- 언더아머, 줌인포, 힘스앤허스헬스 등은 부진한 실적과 가이던스 하향으로 10% 이상 급락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 12일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인수합병(M&A), 인공지능(AI), 암호화폐 관련 이슈에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.
에너지와 일부 암호화폐 관련 종목은 강세를 보인 반면, 실적 부진과 가이던스 하향 조정이 나온 기업들은 큰 폭의 하락세를 나타냈다.
▷ 상승 종목
◆ 웬디스(WEN)
패스트푸드 체인 웬디스는 상장폐지 추진 가능성이 제기되면서 주가가 23% 넘게 급등했다.
파이낸셜타임스(FT)는 행동주의 투자자 넬슨 펠츠의 트라이언 펀드 매니지먼트가 웬디스를 비상장 기업으로 전환하기 위한 자금 조달을 추진하고 있다고 보도했다.
◆ 플러그파워(PLUG)
수소연료 공급업체 플러그파워는 1분기 손실 규모가 예상보다 적게 나오면서 주가가 7% 이상 상승했다.
회사는 조정 기준 주당순손실(EPS) 8센트를 기록했다. 팩트셋(FactSet)이 집계한 시장 예상치는 주당 10센트 손실이었다.
매출은 1억6350만달러로 시장 예상치인 1억3990만달러를 웃돌았다.
▷ 하락 종목
◆ 언더아머(UA)
스포츠웨어 업체 언더아머는 부진한 실적 발표 이후 주가가 14% 급락했다.
회사는 매출 11억7000만달러에 주당 3센트 손실을 기록했다. 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장 예상치는 매출 16억8000만달러와 주당 2센트 손실이었다.
◆ 게임스톱(GME)·이베이(EBAY)
게임스톱은 이베이가 560억달러 규모 인수 제안을 거부한 뒤 주가가 4% 이상 하락했다.
이베이는 거래 자금 조달에 대한 의구심 등을 이유로 게임스톱의 인수 제안을 받아들이지 않았다고 밝혔다. 이베이 주가도 소폭 하락했다.
◆ 온홀딩(ONON)
러닝화 업체 온홀딩은 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적과 매출을 발표했음에도 개장 전 거래에서 5% 하락했다.
회사는 연간 순매출 성장 전망을 유지했고 연간 이익 가이던스도 상향 조정했다.
◆ 줌인포 테크놀로지스(ZI)
시장 정보 플랫폼 업체 줌인포 테크놀로지스는 연간 매출 가이던스를 하향 조정한 뒤 주가가 33% 넘게 폭락했다.
회사는 연간 매출 전망치를 기존 12억4700만~12억6700만달러에서 11억8500만~12억500만달러로 낮췄다.
◆ 힘스앤허스헬스(HIMS)
원격의료 업체 힘스앤허스헬스는 부진한 실적 가이던스를 제시한 뒤 주가가 14% 급락했다.
◆ AST 스페이스모바일(ASTS)
위성 개발업체 AST 스페이스모바일은 1분기 손실 규모가 예상보다 크게 나오면서 주가가 12% 하락했다.
다만 회사는 연간 매출 가이던스를 1억5000만~2억달러로 유지했다.
◆ 깃랩(GTLB)
소프트웨어 업체 깃랩은 대규모 구조조정 계획 발표 이후 주가가 11% 급락했다.
빌 스테이플스 최고경영자(CEO)는 에이전틱 AI 전환 전략의 일환으로 인력 감축과 관리 조직 축소, 사업 지역 재편 등을 추진하겠다고 밝혔다.
회사는 운영 국가 수를 최대 30% 줄이고, 관리 조직도 최대 3단계 축소할 계획이다. 또 연구개발 조직을 약 60개의 소규모 팀으로 재편하고 내부 프로세스에 에이전틱 AI를 확대 적용할 방침이라고 설명했다.
다만 구체적인 감원 규모와 재무적 영향은 공개하지 않았다.
◆ 웹툰 엔터테인먼트(WBTN)
웹툰 엔터테인먼트는 2분기 실적 가이던스가 시장 기대에 못 미치면서 주가가 10% 하락했다.
회사는 2분기 매출 전망치를 3억3200만~3억4200만달러로 제시했다. 팩트셋 기준 시장 예상치는 3억4800만달러였다.
조정 상각전영업이익(EBITDA) 전망치도 0~500만달러로 시장 예상치 1210만달러를 크게 밑돌았다.
1분기 매출 역시 3억2090만달러로 시장 예상치 3억2160만달러에 미치지 못했다.
◆ 클린스파크(CLSK)
비트코인 채굴 및 데이터센터 업체 클린스파크는 2분기 실적 부진으로 주가가 9% 하락했다.
회사는 주당 1.52달러 손실을 기록했다. 팩트셋 기준 시장 예상치는 주당 56센트 손실이었다.
매출도 1억3640만달러로 시장 예상치 1억4540만달러를 밑돌았다.
◆ 마라홀딩스(MARA)
암호화폐 채굴업체 마라홀딩스는 1분기 실적 부진 여파로 주가가 4% 하락했다.
회사는 주당 3.31달러 손실을 기록해 시장 예상치인 1.51달러 손실보다 부진한 실적을 냈다.
매출 역시 1억7460만달러로 시장 예상치 1억8190만달러를 밑돌았다.
koinwon@newspim.com