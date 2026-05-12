'애플 의식했나'…삼성, 폴더블 핵심 시장에 '스냅드래곤' 재투입

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 12일 갤럭시 Z 폴드8 시리즈 AP 전략을 이원화했다.
- 폴드8·와이드는 전량 퀄컴 스냅드래곤을 탑재한다.
- 플립8은 한국·유럽에 엑시노스, 미·중·일에 퀄컴을 적용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
원가 절감보다 평판 사수…폴더블 리더십 수성 총력
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 차기 폴더블폰인 갤럭시 Z 폴드8 시리즈의 애플리케이션 프로세서(AP) 탑재 전략을 폼팩터와 시장별로 세분화하는 '안정성 중심' 이원화 전략을 확정한 것으로 파악됐다. 성능 중심의 폴드8·와이드(가칭)은 전량 퀄컴 칩을 탑재해 프리미엄 리더십을 고수하는 한편, 대중형 모델인 플립8은 일부 시장에서만 퀄컴 스냅드래곤을 배치하기로 했다. 폴더블 경쟁 심화 속에서 핵심 시장에는 안정성을, 그 외 시장에는 원가 효율과 엑시노스 확대 전략을 동시에 고려한 선택이라는 해석이 나온다.
12일 업계에 따르면, 삼성전자는 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z 폴드8과 와이드의 경우 출시 국가와 관계없이 퀄컴의 스냅드래곤을 전량 탑재하기로 했다. 반면 갤럭시 Z 플립8은 출시 지역에 따라 탑재 칩을 달리하는 이원화 전략을 채택했다. 구체적으로는 한국과 유럽 시장용 플립8에는 삼성전자의 자체 AP인 엑시노스를 탑재하고, 미국·중국·일본 시장용 모델에는 퀄컴 스냅드래곤을 적용하는 방식이다. 앞서 플립7이 전량 엑시노스를 적용했던 것과 비교하면 플립8에서는 핵심 시장에 한해 퀄컴을 다시 투입하는 방향으로 속도 조절에 나선 셈이다.
이번 전략은 단순한 지역별 칩 혼용을 넘어 폴더블 시장의 글로벌 평판과 리스크 관리를 최우선으로 고려한 결과로 풀이된다. 갤럭시 S26 엑시노스 탑재로 삼성 내부적으로 수율과 성능 안정성에 대한 자신감은 회복됐지만, 폴더블폰은 일반 바형 스마트폰 대비 부품 원가 구조가 복잡한 데다 초기 발열·배터리·힌지 완성도 논란이 브랜드 신뢰도 전체로 번질 가능성이 큰 제품군이다. 이 때문에 핵심 시장까지 엑시노스를 전면 확대하기에는 부담이 남아 있다는 판단이 작용한 것으로 관측된다.
특히 삼성전자가 미국·중국·일본 시장에 한해 퀄컴 칩을 유지한 것은 폴더블 경쟁 심화에 대비한 전략적 포석으로 평가된다. 미국과 일본은 애플 영향력이 강한 대표 프리미엄 시장이고, 중국은 화웨이·샤오미 등 현지 업체들의 추격이 거센 지역이다. 애플의 폴더블 시장 공개가 거론되는 상황에서 이들 시장의 초기 소비자 평가와 제품 완성도에 대한 반응은 글로벌 여론 형성과 브랜드 이미지에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 이에 삼성도 핵심 전략 시장에서는 보다 보수적인 접근을 택한 것으로 풀이된다.
반면 한국과 유럽 등은 상대적으로 삼성 스마트폰 브랜드 충성도가 높고 시장 지배력도 안정적인 지역으로 평가된다. 삼성 입장에서는 이들 시장을 중심으로 엑시노스 적용 범위를 넓히면서도 핵심 프리미엄 시장에서는 퀄컴을 유지하는 방식으로 리스크를 분산한 셈이다.
업계에서는 이번 전략을 두고 삼성전자의 엑시노스 확대 기조에도 일정 수준의 속도 조절이 들어간 신호라는 해석을 내놓는다. 상대적으로 원가 부담이 큰 퀄컴 칩을 핵심 시장에 다시 투입하기로 한 결정이 자체 칩 확대보다 시장 신뢰와 초기 사용자 평가 방어를 우선했다는 의미로 읽혀서다.
업계 관계자는 "애플 폴더블 공개가 임박한 시점에서 핵심 시장의 작은 빈틈이 브랜드 전체에 부정적 프레임으로 이어질 수 있다"며 "지금 삼성에게 원가 절감보다 폴더블 리더십 수성이 더 시급한 과제라는 판단이 이번 전략에 반영된 것"이라고 밝혔다.
aykim@newspim.com