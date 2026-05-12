씨어스, 올 1분기 매출 325억…역대 최대 실적

AI 핵심 요약beta
- 씨어스가 12일 1분기 매출 325억원 영업이익 139억원을 공시했다.
- 전년比 매출 700% 증가 흑자전환 창사 최대 실적을 달성했다.
- 씽크 플랫폼 성장과 UAE 계약으로 글로벌 진출을 가속화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 웨어러블 AI 진단 모니터링 기업 씨어스는 올해 1분기 연결 기준 매출 325억원, 영업이익 139억원을 기록했다고 12일 공시했다.
매출은 전년 동기 대비 700% 증가했으며, 영업이익은 흑자전환에 성공하며 창사 이래 최대 분기 실적을 달성했다. 영업이익률은 42.6%로 세 분기 연속 40%대를 유지했다. 특히 이번 분기 영업이익은 지난해 연간 영업이익(163억원)의 약 85%에 육박하는 수치다.
실적 성장은 AI 기반 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크'가 견인했다. 씽크의 1분기 매출은 312억원으로 지난해 연간 매출의 약 70%를 한 분기 만에 달성했다. 현재 전국 주요 병원을 중심으로 누적 1만 7000병상 이상의 설치를 완료했으며, 수도권 상급종합병원 및 대형병원을 중심으로 운영 레퍼런스를 확대하고 있다.
씨어스는 국내 전체 병상 약 70만개 중 자사 플랫폼 설치 비중이 약 2% 수준이나, 대형병원 중심의 다병동 운영 경험과 병원 전자의무기록(EMR) 연동 레퍼런스를 바탕으로 시장 점유율을 높이고 있다고 설명했다.
2분기부터는 국내 병원 성수기 진입에 따라 병상 설치와 신규 수주 확대가 본격화될 전망이다. 회사는 현재 대웅제약을 통해 약 3000병상 규모 추가 설치를 앞두고 있으며, 기존 수주 물량과 신규 수주가 순차 반영되면서 성장세가 이어질 것으로 보고 있다.
수익성도 개선 흐름을 보이고 있다. 1분기에는 서버용 메모리 반도체 가격 상승에도 자체 개발·생산 체계와 운영 효율화를 바탕으로 42% 이상의 영업이익률을 유지했다. 영업이익 증가에 따른 현금창출력과 재무 안정성도 강화되고 있다.
해외 시장 진출도 속도를 내고 있다. 웨어러블 심전도 분석 솔루션 '모비케어'는 최근 UAE 헬스케어 그룹과 3년간 최소 220억원 규모의 공급 계약을 체결했다. 또한 현지 주요 병원을 대상으로 한 씽크 실증 사업도 시작될 예정이다. 미국 시장의 경우 모비케어의 FDA 품목허가 막바지 절차가 진행 중이다.
이영신 씨어스 대표는 "이번 실적은 씽크를 중심으로 한 AI 병상 모니터링 사업이 본격적인 성장 단계에 진입했음을 입증한 것"이라며 "국내 병상 플랫폼 확대와 더불어 UAE, 미국 등 글로벌 사업을 본격화해 AI 헬스케어 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com