민주 "금감원 강제조사권 부여, 이제 검토 단계...국민의힘 트집 잡기"

AI 핵심 요약beta
- 강준현 더불어민주당 수석대변인은 12일 자본시장 불공정행위 근절 강화 방안을 비판하는 국민의힘을 향해 주가조작 김건희를 감쌌던 모순을 지적했다.
- 금융감독원의 강제조사권 부여는 검토 단계이며 금융위원회 협의를 거쳐 투명하게 진행되므로 권력 남용 우려는 근거 없다고 반박했다.
- 이재명 정부가 자본시장 체질을 개혁해 코스피 7000을 넘긴 성과를 이루었으니 국민의힘도 건전성 제고에 협조해야 한다고 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인은 12일 정부의 자본시장 불공정행위 근절 강화 방안을 비판한 국민의힘을 향해 "주가조작 김건희를 감쌌던 국민의힘, 자본시장 건전성 강화가 그렇게 불만인가"라고 비판했다.
강 수석대변인은 이날 논평을 통해 "정부에서 추진 중인 자본시장 불공정행위 근절 강화 방안을 두고 국민의힘이 또다시 본질을 흐리는 트집 잡기에 나섰다"며 "금융감독원을 통한 자본시장 강제조사권 부여는 이제 검토 단계에 들어섰을 뿐"이라고 밝혔다.
이어 "검토의 목적과 명분은 선명하고, 지극히 공익적인 취지기 때문에 당위성도 충분하다"며 "코스피 지수가 최근 7000을 넘은 것도 모자라 이제는 그 이상 성장할 수 있다는 장밋빛 전망까지 나오고 있다"고 했다.
그러면서 "이는 아무런 노력 없이 일시적 현상으로 얻은 결과가 아니다"라며 "이재명 정부와 더불어민주당이 자본시장 체질을 근본적으로 개혁하기 위해 법률과 제도를 개선했고, 국민과 함께 대한민국 자본시장의 대외적 신뢰를 쌓았으며, 여러 투자 주체들의 적극적인 참여로 이뤄낸 성과"라고 강조했다.
강 수석대변인은 "이럴 때일수록 더욱 필요한 것은 자본시장의 건전성을 제고시키는 일"이라며 "주가조작을 하면 패가망신할 정도로 강력한 엄벌을 해야 한다는 이재명 대통령의 소신과 기조가 정책 검토로 연계되고 있다"고 설명했다.
또 "금융감독원의 조사 사건 선정은 기본적으로 금융위원회 관할하에 협의 및 조율을 거치고, 거래소의 이상징후 거래 신고나 충분한 사전 징후 포착에 근거해 조사가 이뤄진다"며 "조사 결과를 바탕으로 한 제재 등은 금융위 산하 증권선물위원회의 의결을 통해 결정되는 방식"이라고 밝혔다.
그는 "금융감독원에 현장조사와 영치 등을 시행할 수 있는 권한을 부여한다고 하더라도, 금감원이 독자적으로 권력을 행사할 수 있는 구조의 기관은 아니다"라며 "대체 국민의힘은 사안을 어떤 관점으로 보기에 무소불위의 권력기관 탄생을 운운하는 것입니까"라고 반문했다.
강 수석대변인은 "도이치모터스 주가조작 공동정범으로 2심에서 유죄를 받은 김건희를 감쌌던 국민의힘"이라며 "주가조작 증거가 차고 넘쳐도 각종 궤변으로 두둔했던 국민의힘"이라고 지적했다.
이어 "자신들의 과오와 잘못을 국민 앞에 사죄하고, 건강한 자본시장 건설을 위해 협조해도 모자랄 판"이라며 "정부의 정책 방향을 확대 왜곡하면서까지 트집을 잡고 시비를 거는 국민의힘은 김건희 감쌌던 행태 그대로의 모습"이라고 비판했다.
강 수석대변인은 "이재명 정부와 더불어민주당은 자본시장의 반칙 문화를 뿌리 뽑고, 더욱 투자하고 싶은 대한민국, 함께 이익을 누리는 시장을 만들기 위해 노력하겠다"고 다짐했다.
seo00@newspim.com