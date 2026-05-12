파미셀, 올 1분기 매출 367억…분기 역대 최대 실적

AI 핵심 요약beta
- 파미셀이 12일 1분기 매출 367억원, 영업이익 130억원을 기록했다고 밝혔다.
- 저유전율 전자소재 사업이 실적을 견인했으며 전년 동기 대비 매출 36%, 영업이익 56% 증가했다.
- 하반기 울산 3공장 준공으로 생산능력을 확대할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 파미셀은 올해 1분기 실적으로 매출 367억원, 영업이익 130억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 36%, 56% 증가한 수치로, 분기 기준 역대 최대 실적이다.
직전 분기 최대였던 2025년 4분기(매출 346억원·영업이익 96억원)도 넘어섰다. 전분기 대비 매출은 6%, 영업이익은 35% 증가하며 2개 분기 연속 최대 실적을 경신했다.
실적을 견인한 것은 저유전율 전자소재 사업이다. 바이오케미컬사업부는 1분기 매출 360억원으로 전체 매출의 98%를 차지했다. 이 중 AI 가속기·5G 네트워크 장비·기지국 안테나 등 첨단 IT 인프라에 적용되는 저유전율 전자소재 매출은 260억원으로 전체의 71%를 차지했으며, 전년 동기(166억원) 대비 57% 증가했다.
바이오메디컬사업부 매출도 전년 동기 대비 16% 늘었다. 줄기세포치료제 수요 확대와 줄기세포 배양액을 활용한 화장품 사업 성장이 기여했다.
파미셀은 하반기 울산 3공장 준공을 통해 생산능력을 확대할 예정이다.
dconnect@newspim.com