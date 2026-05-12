1Q 가입자 이탈 직격탄 맞은 KT, AX 플랫폼 컴퍼니로 반등 '정조준'

AI 핵심 요약beta
- KT가 12일 1분기 영업이익 4827억원을 기록했다.
- 전년 동기 대비 29.9% 감소했으나 매출은 6조7784억원으로 1% 늘었다.
- AX 플랫폼 컴퍼니 도약으로 가입자 순증과 영업이익 1.5조원 목표다.
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해킹 피해 제외 최종 영업이익 1.5조원 목표
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 지난해 펨토셀 해킹으로 인한 위약금 면제로 가입자 이탈이 이뤄진 KT가 1분기 전년 동기 대비 영업이익 30% 가량이 감소했다.
KT는 위약금 면제 기간이 종료된 이후부터 가입자 순증으로 전환한 만큼 AX 플랫폼 컴퍼니로 도약에 속도를 내며 반등을 도모한다는 계획이다.
KT는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준 2026년 1분기 매출 6조7784억원, 영업이익 4827억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 1.0%, 영업이익은 29.9% 줄었다.
별도 기준 매출은 4조8346억원, 영업이익은 3139억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 3.3% 늘었지만 영업이익은 21.5% 감소했다. 가입자 이탈의 영향으로 연결 기준과 별도 기준 영업이익이 모두 20% 이상 줄었다.
◆ 단단한 본질과 확실한 성장으로 AX 플랫폼 컴퍼니 도약
KT는 1분기 가입자 이탈로 영업이익이 감소했지만 올해 박윤영 신임 대표가 취임하면서 밝힌 AX 플랫폼 컴퍼니로 도약을 본격화하며 본질적인 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
민혜병 KT 최고재무책임자(CFO) 전무는 이날 열린 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "1분기를 돌아보면 AX 컴퍼니로 방향성을 설정하고 본질적인 경쟁력을 점검하며 성장을 준비하던 시기였다"며 "앞으로 AX 기반의 성장 포트폴리오를 확장하고 철저한 이익관리를 통해 기업가치를 지속적으로 제고해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
AX 플랫폼 컴퍼니로 도약은 단단한 본질과 확실한 성장을 바탕으로 한다. 구체적으로는 단단한 본질 위에 지속가능한 성장의 토대를 만들겠다는 것이다.
민 전무는 "정보보안의 혁신, 네트워크 인프라의 품질 강화, IT 인프라의 고도화로 고객 신뢰를 회복할 것"이라며 "이를 통해 본질을 단단히 다질 것"이라고 설명했다.
AX 플랫폼 컴퍼니로 전환의 일환으로 KT는 에이전틱 AI 기반의 실질적인 업무 처리 자동화까지 가능한 차세대 인공지능컨택트센터(AICC)로 고도화를 추진 중이다.
AICC를 단순한 고객 응대 채널이 아닌 고객 맞춤형 마케팅 채널로 진화시키고 다양한 산업군으로 사업 확대를 추진할 계획이다.
또한 산업별 특성과 정부 규제보안, 소버린 AI 요건까지 고려한 플랫폼을 만들고 AX 엔드 투 엔드(End-to-End) 서비스를 강화해 나간다는 방침이다.
박상원 AX 사업부문장은 "자체 AX 혁신과정에 축적한 데이터 운영 경험과 AI 활용 역량을 기반으로 고객의 데이터 활용 능력을 고도화하고 AX 사업 영역을 지속적으로 확장해 금융, 공공, 제조, 국방 등 다양한 산업군으로 사업 확대를 진행하겠다"라고 전했다.
◆ 1분기 부진에도 연간 영업이익 1.5조원 목표
KT는 가입자 이탈 속에서도 올해 영업이익 1조5000억원을 목표로 한다. 가입자 이탈로 1분기 영업이익이 29.9% 줄었지만 판매비 관리를 통해 이익을 관리한다는 계획이다.
민 전무는 "2분기 영업비용은 판매비 관리를 통해 이익을 관리할 예정"이라며 "지난해 침해 사고 영향을 제외한 최종 영업이익이 1조5000억원을 달성할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
클라우드 매출에 대해서는 두자릿수 성장을 목표로 한다. 김봉균 엔터프라이즈부문장은 "DC는 5년 내 500MW 규모로 추진 중"이라며 "KT 클라우드의 매출 전망에 대해 구체적인 수치를 말씀드리는 것보다 전년도와 동일하게 두 자리 숫자로 성장하겠다는 말씀으로 갈음하도록 하겠다"고 전했다.
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