[서울=뉴스핌] 박민경 기자= 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 윤석열 전 대통령의 '불법 여론조사 수수' 의혹 사건 1심 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 4년 추징 1억 3720만원을 구형했다. 정치 브로커 명태균 씨에게는 징역 3년을 구형했다.
특검은 12일 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)의 심리로 열린 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명 씨의 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 4년을 선고해 달라고 요청했다.
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[속보] 특검, '여론조사 불법 수수' 윤석열 전 대통령 징역 4년 구형
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[서울=뉴스핌] 박민경 기자= 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 윤석열 전 대통령의 '불법 여론조사 수수' 의혹 사건 1심 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 4년 추징 1억 3720만원을 구형했다. 정치 브로커 명태균 씨에게는 징역 3년을 구형했다.