이장우 "대전 토론회 붙자" 연일 압박…허태정, 막판까지 '거리두기'?

AI 핵심 요약beta
- 이장우 국민의힘 후보가 4일 토론 제안 후 연일 공세를 펼쳤다.
- 허태정 더불어민주당 후보는 선거 후반부에야 맞대결이 성사될 전망이다.
- 허 측은 12일 법정·방송 토론 수용을 밝혔으나 횟수 확대엔 소극적이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
허, 공약발표도 직접 안해...사실상 5월 중하순부터 토론회 열릴 듯
'적극성' 대전 표심서 영향 커..."소극적 태도, 유권자 표심 흔들 것"
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 후보가 공개토론 제안한 이후 연일 "시민 앞에서 검증받자"며 공세를 이어가고 있지만 허태정 더불어민주당 후보와의 맞대결은 결국 선거전 후반부에야 성사될 가능성이 커지고 있다. 지역 정치권 안팎에서는 "허 후보 측이 토론회를 지나치게 관리하며 검증 국면 자체를 최소화하려는 것 아니냐"는 시선도 나온다.
이장우 후보는 지난 4일 출마 기자회견 당시 허 후보를 향해 공개토론을 공식 제안했다. 이후에도 연일 "토론회를 열자"며 압박 수위를 끌어올렸다. 특히 이 후보 측은 법정 토론회에만 그치지 말고 방송사·언론사·시민사회 등이 주최하는 토론회를 수차례 열자며 이른바 '10회 토론'까지 제시했다.
하지만 실제 두 후보가 맞붙는 토론회는 대부분 선거 중후반부에 실현될 것으로 보인다. 사실상 한 달 가까이 양측이 공개적으로 부딪히는 장면 없이 선거가 흘러가고 있는 셈이다.
이장우 후보 측은 이를 두고 "허 후보가 토론회를 회피하고 있다"며 노골적으로 비판하고 있다. 반면 허 후보 측은 언론에 "토론을 피한 적은 없다"며 맞서고 있다.
허태정 후보 캠프 대변인은 12일 <뉴스핌>과의 통화에서 "합법적인 조건의 토론회라면 거절할 이유가 없다"며 "MBC 법정토론회뿐 아니라 KBS·TJB 토론회 요청도 모두 수용해 협의 중"이라고 밝혔다.
다만 이 후보 측의 토론 횟수 확대 요구에 대해서는 다소 소극적인 태도를 보였다. 허 캠프 대변인은 "시간이 많지 않은 상황에서 10번 토론하자는 건 다른 일정은 안 하고 토론만 하자는 것이냐"며 "후보 입장에서는 시민들을 직접 만나는 일정도 중요하다"고 말했다.
문제는 이런 기조가 유권자 검증을 최소화하려는 모습으로 비칠 수 있다는 점이다. 실제 허 후보 측은 최근 공약 발표를 후보 본인이 아닌 정책본부 분과위원장들이 대신 브리핑에 나서기도 했다. 이 때문에 취재기자들 사이에서는 "후보가 언론 검증을 피하는 것 아니냐"는 말까지 흘러나왔다.
이에 대해 허 캠프 대변인은 "정책본부 차원의 발표였을 뿐 후보가 회피하려는 의도는 아니다"라면서도 "기자들의 문제 제기를 알고 있고 향후 방식은 고민해보겠다"며 문제를 인지하는 모습을 보였다.
지역 정치권 안팎에서는 지방선거 토론회가 단순 이벤트가 아니라 후보의 실력과 시정을 이끌 준비 정도를 시민 앞에서 검증하는 핵심 절차라는 평가가 많다. 특히 대전처럼 스윙보트 성향이 강한 지역일수록 토론회가 시민 유권자 판단에 미치는 영향은 더욱 크다는 분석이 나온다.
시민들도 아쉬움을 표했다. 대덕구에 거주하는 40대 직장인 김모 씨는 "전현직 시장이 붙는 선거라 기대가 컸는데 정작 시민들이 두 사람의 실력과 정책을 제대로 비교할 기회는 많지 않은 것 같다"며 "경제도 어렵고 지역 현안도 산적한 만큼 토론회든 공개 검증이든 자주 열려 누가 더 적극성을 갖고 준비된 사람인지 시민들이 직접 판단하면 좋겠다"고 말했다.
지역 정가에서는 결국 이번 지방선거의 토론회 논란이 단순 일정 문제가 아니라 '누가 더 시민 검증에 적극적이냐'를 가르는 프레임으로 번질 가능성도 보고 있다. 특히 대전 민심 특성상 후보들의 토론 태도 자체가 막판 표심 변수로 작용할 수 있다는 분석이 나온다.
지역의 한 정치인은 "최근 지방선거는 유튜브·쇼츠 영향력이 커지면서 토론 한 번이 선거 전체 흐름을 흔드는 경우도 많다"며 "결국 시민 입장에서는 누가 말을 잘하느냐보다 누가 더 준비된 행정가인지를 확인하고 싶어하는 것"이라며 토론에 대한 대전시장 후보자의 적극적인 자세를 강조했다.
nn0416@newspim.com