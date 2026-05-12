[6·3 지선] 정원오 "2031년까지 민간·공공주택 36만호 공급" 공약

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 12일 주택 36만호 공급 공약 발표했다.
- 2031년까지 정비사업 30만호 착공, 매입임대 5만호, 영구임대 재건축 1만호 공급한다.
- 동시신청제도 도입과 법 개정으로 사업 기간 단축하고 공급 절벽 돌파한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정비사업 30만호·신축 매입임대 5만호 등
노후 영구임대주택단지 재건축 1만호 추가
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2031년까지 민간·공공주택 36만호 이상의 주택을 공급하겠다는 공약을 내놨다.
12일 정원오 후보는 이런 내용이 담긴 '서울 주거 3136+ 착착 포트폴리오'를 발표했다.
정 후보 캠프에 따르면 공약의 핵심은 ▲2031년까지 정비사업으로만 30만호 이상 착공 ▲신축 매입임대 5만호 공급 ▲노후 영구임대주택단지 재건축을 통해 1만호 추가 등이다. 정 후보는 "이 세 축을 합쳐 총 36만호 이상의 '착착 포트폴리오'를 완성하겠다"고 설명했다.
이번 공약을 발표하며, 정 후보는 "오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울시장 재임 시절 공급을 늘렸다고 주장했지만, 인허가인지 착공인지 준공인지 명확한 기준조차 제시하지 않았다"고 지적했다.
또 정 후보는 지난해 9월 29일 신통기획 시즌2 발표가 돼야 처음 서울시는 공급 목표 기준으로 착공을 제시했고, 이전까지는 공급의 개념과 기준에 대해 명확히 제시한 적이 없었다고 주장했다.
앞으로 정 후보는 '착착개발'을 통해 서울 시내 민간·공공 정비사업으로 2031년까지 30만2000호를 차질 없이 신속하게 공급하겠다고 밝혔다.
이를 위해 ▲기본계획 ▲구역지정 ▲정비계획변경 ▲사업시행계획 ▲사업시행계획 ▲관리처분인가를 한 번에 처리하는 '동시신청제도'를 도입해 정비사업 기간을 대폭 단축하고, 사업성을 확대할 수 있는 '도시 및 주거환경정비법' 개정을 추진한다. 아울러 SH공사와 한국부동산원의 전문 공사비 검증단을 파견해 사업 기간 지연을 방지한다.
정 후보는 "추가 공급을 위해 이재명 정부에서 9.7 대책으로 발표한 도심 주택 공급 3만2000호를 비롯해 오세훈 시장 시기 사실상 중단되었던 공공재개발과 도심공공복합사업 활성화도 추진할 것"이라고 했다.
이어 "민간의 활력과 공공의 책임성을 결합해 서울 시민 누구나 안정적으로 거주할 수 있는 환경을 만들 것"이라며 "현장의 문제를 즉각 해결하는 실행력 있는 행정으로 서울의 주택 공급 절벽을 정면 돌파하겠다"고 강조했다.
100wins@newspim.com