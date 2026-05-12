국힘 김영환·김수민 '원팀' 결집…"충북지사 선거 반드시 승리"

AI 핵심 요약beta
- 김영환 후보와 김수민 위원장이 12일 간담회를 열었다.
- 경선 갈등을 봉합하고 원팀 체제로 결집했다.
- 주민 공약 논의와 조직 통합으로 선거 시너지를 구상했다.
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[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북지사 경선 과정에서 갈등을 빚었던 김영환 후보와 김수민 청원구 당협위원장이 6·3 지방선거를 앞두고 '원팀' 체제로 결집했다.
경선 후유증을 봉합하고 조직 통합에 나섰다는 점에서 향후 선거 판세에 미칠 영향이 주목된다.
김 후보와 김 위원장은 12일 지역 도·시의원 후보들과 간담회를 열고 선거 전략과 주요 지역 현안을 논의했다.
이날 자리에는 청원구 지방선거 출마자와 당직자들이 대거 참석해 공약을 공유하고 조직 운영 방향을 점검하며 공동 대응 의지를 확인했다.
간담회에서는 북부권 소방서 유치, 생활 안전 강화, 교통 및 정주 여건 개선 등 주민 체감형 공약이 중점적으로 논의됐다.
충북지사 후보와 기초·광역 후보 간 정책 연계를 통해 시너지 효과를 극대화하겠다는 구상이다.
이번 만남은 단순한 선거 준비를 넘어 경선 과정에서 불거진 갈등을 봉합하는 성격이 짙다는 분석이 나온다.
앞서 충북지사 경선에서는 김 후보의 컷오프 논란과 김 위원장의 정치적 부상이 맞물리며 지역 내 긴장 구도가 형성된 바 있다.
당내 주도권 재편을 둘러싼 미묘한 갈등이 확산되면서 보수 진영 내 분열 가능성까지 제기되기도 했다.
이 같은 상황에서 두 인사가 공개적으로 협력 행보에 나선 것은 '갈등 관리'와 '조직 통합'이라는 과제를 동시에 해결하려는 의도로 풀이된다.
지방선거 특성상 광역단체장과 기초의원 후보 간 유기적 결합이 성패를 좌우하는 만큼 내부 균열 최소화가 시급하다는 판단이 작용한 것으로 보인다.
김 위원장은 "주민 삶을 바꾸는 정치에 집중해야 한다"며 "원팀으로 끝까지 책임 있는 자세로 선거에 임하겠다"고 밝혔다.
김영환 후보는 "김 위원장과 손을 맞잡은 것은 더 큰 충북의 시작"이라며 결집 필요성을 강조했다.
지역 정치권에서는 이번 '원팀' 행보가 실제 표 결집으로 이어질지 관심이 쏠린다.
경선 갈등의 후유증이 완전히 해소됐는지 조직 통합이 현장 투표력으로 이어질지가 이번 선거의 주요 관전 포인트로 꼽힌다.
baek3413@newspim.com