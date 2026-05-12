폴레드, 이달 14일 코스닥 신규상장

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 12일 폴레드 코스닥 상장을 승인했다.
- 폴레드는 14일부터 매매거래를 개시하며 종목코드는 A487580이다.
- 2025년 매출 799억원, 영업이익 104억원을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유아가전·위생용품 제조업체 폴레드가 이달 14일 코스닥시장에 신규 상장한다.
12일 한국거래소는 폴레드의 코스닥시장 신규상장을 승인했다고 밝혔다. 매매거래는 오는 14일부터 개시된다. 종목코드는 A487580이며, 소속부는 벤처기업부다. 상장 당일에는 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않는다.
폴레드는 2019년 3월 설립된 가정용 기기 제조업체다. 주요 제품은 유아가전, 위생용품, 카시트 등이다. 법인 소재지는 충청남도 서산시이며, 임직원 수는 82명이다. 대표자는 이형무 씨다.
공모가격은 5,000원(액면가 100원)이며, 공모금액은 130억원이다. 상장주선인은 NH투자증권이다.
2025년(연결 기준) 매출액은 799억3300만원, 영업이익은 104억2500만원, 당기순이익은 83억6200만원이다. 현재 자본금은 25억1800만원이다.
주요 주주는 이형무 대표(13.02%)를 포함해 5인이 전체 발행주식의 41.17%를 보유하고 있다. 기업 구분은 중소기업·벤처기업이다.
dconnect@newspim.com