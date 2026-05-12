[내일날씨] 전국 흐린 뒤 맑음...낮 최고 20~27도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 13일 전국이 흐리다가 맑아 평년보다 더운 날씨를 보인다고 예보했다.
- 아침 최저기온은 11~16도, 낮 최고기온은 20~27도로 초여름 날씨를 보인다.
- 미세먼지는 '좋음'이며 바다 물결은 0.5~1.5m로 일어난다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 13일 전국은 흐리다가 맑은 날씨를 보이겠다. 낮에는 20도를 넘는 기온을 보이며 평년보다 덥겠다.
12일 기상청과 케이웨더에 따르면 13일 한반도는 동해상에 위치한 고기압 영향을 받겠다.
중부지방과 충청도, 경상북도, 전라북도, 제주도는 흐리다가 오전부터 맑겠다. 전라남도와 경상남도는 맑다가 오후에 구름이 많아지겠다.
아침 최저기온은 11~16도로 예상된다. ▲서울 14도 ▲인천 11도 ▲춘천 13도 ▲강릉 15도 ▲대전 14도 ▲대구 14도 ▲부산 15도 ▲전주 13도 ▲광주 13도 ▲제주 15도다.
낮 최고기온은 20~27도로 예측된다. ▲서울 25도 ▲인천 15도 ▲춘천 26도 ▲강릉 24도 ▲대전 26도 ▲대구 27도 ▲부산 22도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲제주 21도다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음'이다. 바다 물결은 남해와 동해상에서 0.5~1.5m, 서해상은 0.5~1.0m로 일겠다.
krawjp@newspim.com