민형배 후보 정책 싱크탱크 '성장과 균형' 출범

AI 핵심 요약beta
- 민형배 후보 선대위가 12일 정책 플랫폼 '성장과 균형'을 출범했다.
- 전문가 500여 명이 AI·에너지 등 26개 분과로 정책 개발을 맡는다.
- 김준하·주정민 공동대표가 성장통합 등 5대 원칙 아래 미래 전략을 설계한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보의 정책 브레인 역할을 할 매머드급 싱크탱크가 닻을 올렸다.
12일 선대위에 따르면 정책 플랫폼 '성장과 균형'은 전문가 500여명이 참여하고 있으며 AI·에너지·반도체·기본사회·균형발전 등 26개 분과로 나눠 정책 개발을 맡는다.
공동대표는 김준하 광주과학기술원(GIST) AI정책전략대학원장과 주정민 전남대학교 대학원장이 선임됐다.
두 사람은 지난 1년여 동안 민 후보와 매주 '정책 일요학습'을 이어오며 통합특별시 비전과 정책 방향을 함께 설계해 온 호흡을 바탕으로 정책의 방향성과 실행력을 극대화할 계획이다.
'성장과 균형'은 ▲성장통합(남부권 신산업 수도 건설) ▲균형통합(4개 권역 분업·순환 경제) ▲시민주권(시민이 설계·통제하는 자치정부) ▲녹색도시(탄소중립·에너지 전환 선도도시) ▲기본소득(기본사회·돌봄 기반 최소 보장) 등 5대 원칙 아래 통합특별시의 산업·행정·복지 모델을 구체화한다.
선대위 관계자는 "성장과 균형은 전남광주 통합특별시의 미래 전략을 설계하는 정책 플랫폼이 될 것"이라며 "시민 삶의 변화를 만들어 내는 실질적 정책 개발에 집중하겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com