다올투자증권·코스콤, 토큰증권 플랫폼사업 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 다올투자증권이 12일 코스콤과 토큰증권 플랫폼사업 MOU 체결했다.
- 양사는 블록체인 기반 발행·유통 인프라 공동 구축한다.
- 분산원장 기술 연동 검증하며 토큰증권 시장 출범 협력한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다올투자증권은 코스콤과 토큰증권 플랫폼사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 12일 체결했다. 협약식은 서울 여의도 코스콤 본사에서 열렸으며 황준호 다올투자증권 대표이사, 윤창현 코스콤 대표이사 등 양사 주요 임직원이 참석했다.
이번 협약은 내년 토큰증권 시장 출범에 앞서 블록체인 기술 기반의 발행·유통 인프라를 공동 구축하기 위한 것이다. 양사는 ▲블록체인 플랫폼 및 기술 ▲기초자산 보유사 발굴 및 사업 ▲공동 신규 비즈니스 모델 발굴 등 토큰증권 분야 전반에 걸쳐 협업 체계를 구축한다.
다올투자증권은 코스콤과의 협업으로 분산원장 기술과 증권사 시스템의 실제 연동을 검증할 예정이다. 앞서 다올투자증권은 지난해 플랫폼전략본부를 신설하고 핀테크·디지털자산 분야 전문인력을 확보해왔다. 한국거래소와 코스콤이 주도하는 KDX 컨소시엄에 주주사로 참여해 국내 첫 토큰증권 장외거래 플랫폼 출범에도 협력하고 있다.
토큰증권은 분산원장 기술을 활용해 자본시장법상 증권을 디지털화한 것으로, 부동산·미술품·음원 등 다양한 자산을 증권 형태로 발행·유통할 수 있다.
황준호 다올투자증권 대표이사는 "이번 협약을 출발점으로 코스콤과 함께 안정적인 토큰증권 사업 기반을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com