송언석 "국민배당금, 기업 초과이윤을 환수 대상으로 보는 반시장 인식"

AI 핵심 요약beta
- 송언석 국민의힘 원내대표가 12일 김용범 정책실장 국민배당금 발언으로 자본시장 불안을 초래했다고 비판했다.
- 이재명 대통령에게 입장 밝히기와 김 실장 즉각 경질을 촉구했다.
- 반시장적 발언이 기업 투자와 AI·반도체 산업 성과를 훼손한다고 지적했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 12일 김용범 청와대 정책실장의 '국민배당금' 발언으로 자본시장 불안이 초래됐다며 "이재명 대통령은 국민 앞에 본인의 입장을 명명백백하게 밝히고, 김용범 실장을 즉각 경질해야 한다"고 페이스북을 통해 촉구했다.
송 원내대표는 "기업의 초과이윤을 사실상 사회적 환수 대상으로 바라보는 경악스러운 반시장적인 인식에 시장은 즉각 반응했고, 투자자들은 큰 충격을 받았다"며 "블룸버그 통신은 해당 내용을 메인화면 기사로 내보냈다"고 지적했다.
그는 "기업의 이윤은 막대한 투자와 기술혁신, 실패 위험을 감수한 결과"라며 "특히 반도체·AI 산업은 수십조 원 규모의 선행 투자와 치열한 글로벌 경쟁을 버텨낸 기업들과 투자자들의 성과"라고 강조했다.
이어 "이재명 정부 핵심 관계자가 이를 '사회적으로 환원해야 할 구조적 과실'처럼 표현하는 순간, 시장은 정부가 성공한 기업의 성과를 강탈하는 것으로 받아들인다"고 비판했다.
송 원내대표는 "더 심각한 문제는, 일시적 산업 호황으로 발생할 수 있는 초과세수를 마치 영구적 재원처럼 전제하고 있다는 점"이라며 "반도체와 AI 산업은 대표적인 경기순환 산업으로, 초호황 뒤 급락이 반복되는 시장에서 미래 수익을 가정한 '국민배당금' 논의부터 꺼내는 것은 지극히 위험하고 무책임하다"고 목소리를 높였다.
그러면서 "대한민국 AI·반도체 산업은 민간기업과 주주, 투자자의 자본과 위험 부담 위에 성장해왔다"며 "이를 마치 국가의 것인냥 취급하는 것은 반시장적"이라고 꼬집었다.
아울러 "대한민국 경제를 좌지우지하는 대통령실 정책실장이 반시장적 메시지를 반복하면, 한국 증시는 '기업하기 어려운 시장'이라는 부정적 신호를 세계 투자자들에게 주는 것"이라고 우려했다.
송 원내대표는 "국민과 투자자들이 원하는 것은 포퓰리즘적 분배 구상이 아니라, 예측 가능하고 시장 친화적인 경제정책"이라며 "김용범 실장은 자신의 발언이 시장에 미친 충격과 혼란에 대해 무거운 책임을 져야 할 것"이라고 덧붙였다.
oneway@newspim.com