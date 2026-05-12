아이엘, 美 특허 기반 우주용 전고체배터리 안전성 확인

AI 핵심 요약beta
- 아이엘은 12일 우주 위성체용 전고체배터리 기술의 용량 증대와 안전성 평가 결과를 확보했다.
- 미국 특허 기반으로 전극 효율을 높여 에너지 밀도를 향상시켰으며 극한 조건에서 안정성을 유지했다.
- 가천대 연구 후속으로 휴머노이드 로봇 등 산업 적용을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
휴머노이드 등 고출력 분야 적용 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이엘은 우주 위성체용으로 개발 중인 전고체배터리 기술의 용량 증대 및 안전성 평가 결과를 확보했다고 12일 밝혔다.
이번 기술은 미국 특허 '양극 기판, 고용량 전 고상 전지 및 그 제조 방법(특허번호 14/906262)'을 기반으로 개발됐다. 전극 반응 효율을 높여 동일 부피 대비 에너지 밀도를 향상시키는 구조적 접근 방식이 적용됐다.
아이엘 배터리R&D센터의 자체 평가에서 우주 환경을 모사한 극한 조건에서도 배터리 셀이 구조적 안정성과 정상 동작 특성을 유지했다. 외부 충격·압력·온도 변화 환경에서 전해질 누출이나 발화 현상이 발생하지 않았으며, 금속 못으로 배터리 셀을 관통하는 가혹 실험(Nail Penetration Test)에서도 발화·폭발·연기가 발생하지 않았다.
아이엘은 2024년 가천대 윤영수 교수팀과 세라믹 소재 기반 전고체배터리를 통해 극한 환경 작동 성능 구현에 성공한 바 있으며, 이번 결과는 그 후속 연구의 성과다.
회사 관계자는 "미국 특허 기반 제조기술을 통해 에너지 밀도 개선과 안전성 확보 가능성을 확인했으며, 향후 휴머노이드 로봇 등 다양한 산업 분야에 적용 가능한 전고체배터리 기술로 발전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com