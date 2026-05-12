식약처, 진정 목적 '로라제팜' 주사제 지속 공급

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 12일 로라제팜 주사제 공급 중단 위기 탈피를 발표했다.
- 일동제약이 작년 하반기 추가 생산 후 삼진제약에 품목 양도 절차를 완료했다.
- 삼진제약이 5월 변경허가 신청 후 의료현장에 안정 공급한다.
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 급성 불안과 긴장 증상 완화에 필수적으로 사용되는 '로라제팜' 성분 주사제가 공급 중단 위기를 벗어나 의료 현장에 안정적으로 공급될 전망이다.
식품의약품안전처는 12일 급성불안·긴장 등의 증상에 진정 목적으로 사용하는 의약품 '로라제팜' 성분 주사제가 현재 공급사 보유 재고량과 향후 진행 예정인 변경허가 절차 등을 고려할 때 의료현장에 지속적으로 공급될 예정이라고 밝혔다.
식약처와 현 공급사인 일동제약은 로라제팜 주사제의 공급 중단 보고 이후 품목 양도양수를 위해 여러 제약사와 제조소 변경을 위한 협의를 진행했고 최근 이와 관련한 기술이전 등의 절차가 완료됐다. 일동제약은 작년 하반기에 제품을 추가 생산했고 해당 제품의 양도양수와 변경 허가가 완료될 때까지 의약품의 공급이 차질 없이 이루어질 수 있도록 할 예정이다.
해당 품목을 양수할 제약사인 '삼진제약'은 제품의 생산과 공급에 필요한 절차를 마무리하고 해당 의약품의 변경허가를 5월 중에 식약처에 신청할 예정이다. 식약처는 이를 신속히 검토할 계획이다.
식약처는 로라제팜 주사제의 변경허가 이후 의료현장으로의 공급이 원활히 이루어지도록 복지부 등 관계기관과 적극 협력해 나가겠다고 밝혔다.
sdk1991@newspim.com