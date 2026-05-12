서부발전, 발전사 최초 정부 '데이터안심구역 지정사업' 참여

AI 핵심 요약beta
- 한국서부발전이 12일 데이터안심구역 전환지정에 선정됐다.
- 발전사 최초로 중소벤처기업에 발전정보와 AI시설을 제공한다.
- AX이노베이션센터를 고도화해 전력산업 AI생태계를 조성한다.
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"전력산업 디지털 표준 모델 정립해 성장해 갈 것"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국서부발전(사장 이정복)이 발전사 최초로 정부의 '데이터안심구역 지정사업'에 참여했다.
서부발전은 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원(K-DATA)이 주관하는 '2026년 데이터안심구역 전환지정 심사'에서 발전사 최초로 전환지정에 선정됐다고 12일 밝혔다.
데이터안심구역은 '데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(데이터산업법)'에 따라 기술적·물리적·관리적 보안 체계를 갖춘 시설에서 미개방 데이터를 안전하게 분석·활용할 수 있도록 지정된 구역이다.
이번 선정은 중소·벤처기업에 희소가치가 높은 발전 정보와 인공지능 기반 시설을 제공해 실증 중심의 기술개발과 사업화를 지원한다는 점에서 의미가 있다.
서부발전은 발전공기업 최초로 지난 2020년부터 발전 정보를 활용해 중소·벤처기업의 기술개발과 사업화를 지원하는 '에이엑스(AX) 이노베이션센터'를 운영해 왔다.
중소·벤처기업과 연구기관들은 산업적 가치가 높은 발전 정보를 안전한 분석 환경인 AX 이노베이션센터를 통해 활용해 왔다.
특히 서부발전은 AX 이노베이션센터 운영 과정에서 축적한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 이번 데이터안심구역 전환지정에 선정됐다. 회사는 이번 결과를 토대로 AX 이노베이션센터를 데이터안심구역으로 고도화할 계획이다.
서부발전은 데이터안심구역을 통해 민간 기업에 인공지능 기술 핵심 자원인 고성능 그래픽처리장치(GPU) 등을 원격 공유하고, 인공지능 특화 기업 창업을 지원하는 등 전력산업 인공지능 생태계 조성에 나설 방침이다.
이정복 서부발전 사장은 "데이터안심구역은 철저한 보안 유지와 자유로운 데이터 활용이 공존하는 에너지 인공지능 전환의 모범 사례가 될 것"이라며 "전력산업의 디지털 표준 모델을 정립하고 민간과 함께 성장하는 인공지능 생태계를 조성하겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com