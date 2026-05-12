엘앤씨바이오, 싱가포르서 '리투오 파인' 론칭… 글로벌 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 엘앤씨바이오가 12일 싱가포르에서 세포외기질 스킨부스터 '리투오 파인'을 론칭했다.
- 한국과 싱가포르 의료진이 참여해 ECM 기반 피부 재생 치료의 임상 경험과 트렌드를 공유했다.
- 회사는 ECM 스킨부스터 플랫폼 전략을 본격화하며 글로벌 시장 확대를 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오는 12일 싱가포르에서 프리미엄 세포외기질(ECM) 스킨부스터 '리투오 파인' 론칭 심포지엄을 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 'THE ECM REVOLUTION BEGINS'를 주제로 한국과 싱가포르 피부 재생 분야 의료진이 참여해 ECM 기반 피부 재생 치료의 최신 임상 경험과 트렌드를 공유했다.
엘앤씨바이오는 기존 '리투오(Re2O)' 출시 이후 축적된 임상 데이터를 바탕으로 현지에서 후속 제품 '리투오 파인'을 공개하며, 단일 제품이 아닌 ECM 스킨부스터 플랫폼 전략을 본격화했다. 행사에서는 이주희 연세대학교 의과대학 특임교수(피부과 전문의)가 ECM 기반 피부 재생의 새로운 패러다임과 미용·재생 전략을 발표했으며, 국내외 의료진의 실제 임상 경험 공유가 이어졌다.
국내 의료진인 박새보미 닥터스프링피부과 원장은 1년 이상의 리투오 사용 경험을 토대로 시술 방식에 따른 효과를 설명했다. 싱가포르의 도널드 응(Donald Ng) 원장과 카라앤 탄(Kara-Anne Tan) 원장은 각각 피부 장벽 회복과 임상 프로토콜에 대해 발표했으며, 박제영 압구정오라클피부과 원장은 신제품 '리투오 파인'의 눈가 부위 적용 사례와 기존 제품 대비 차별점을 소개했다.
현지 의료진인 도널드 응 원장은 수백 건의 임상 케이스를 진행하는 동안 안정적인 결과를 확인했으며, 리투오가 싱가포르 시장 내 ECM 기반 플랫폼으로서 신뢰를 구축하고 있다고 설명했다.
심포지엄에서는 ▲피부결 ▲피부톤 ▲광채 개선 등 피부 질 개선 효과를 뒷받침하는 ECM 프로토콜을 비롯해 주사피부염, 위축성 흉터 등 다양한 피부 질환 치료로의 확장 가능성도 비중 있게 다뤄졌다. 토론 세션에서는 재생 치료 플랫폼으로서의 발전 방향과 글로벌 확장 전략에 대한 논의가 진행되었다.
현장 의료진들은 리투오 파인의 ECM 기반 접근 방식과 시술 안전성에 주목하며 프리미엄 미용 의료 시장 내 성장 가능성에 관심을 보였다.
엘앤씨바이오 관계자는 "싱가포르는 아시아 프리미엄 미용의료 시장이자 글로벌 확산의 핵심 거점"이라며 "이번 심포지엄을 통해 '리투오'와 '리투오 파인'의 임상 경쟁력과 시장 반응을 확인했다"고 밝혔다. 이어 "임상 근거와 의료진 경험을 기반으로 ECM 플랫폼 전략을 강화하고 글로벌 시장 확대를 추진할 계획"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com