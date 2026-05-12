에이치시티, ETRI와 위성탑재체 핵심원천기술 공동연구 착수

AI 핵심 요약beta
- 에이치시티는 12일 ETRI와 6G 통신 및 저궤도 위성 시험 기술 개발에 착수했다.
- ETRI 주관 사업으로 에이치시티는 위성탑재체 우주환경 시험·검증 역량을 확보한다.
- 범정부 저궤도 위성통신 정책 지원 속 글로벌 위성 시장이 2035년 1080억 달러로 성장한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에이치시티는 한국전자통신연구원(ETRI)과 함께 6G 통신 및 저궤도 위성 시험·검증 기술 개발에 착수했다고 12일 밝혔다.
이번 사업은 ETRI가 주관하는 '위성탑재체 핵심원천기술개발' 사업으로, 에이치시티는 공동연구기관으로 참여해 위성탑재체를 포함한 우주환경 시험·검증 기술 역량을 확보한다.
사업 배경으로는 범정부 차원의 저궤도 위성통신 정책 지원이 자리한다. 과학기술정보통신부·우주항공청·국방부가 참여하는 범정부 저궤도 위성통신 전담체계가 출범하며 위성 기반 통신 인프라가 차세대 국가 핵심 전략 산업으로 부상하고 있다. 글로벌 투자은행 골드만삭스는 글로벌 위성 시장 규모가 현재 약 150억 달러에서 2035년 약 1080억 달러로 성장할 것으로 전망했다. 저궤도 위성통신은 6G·항공·해상 통신·모빌리티·방산·공공 인프라의 핵심 축으로 자리 잡을 것으로 내다봤다.
ETRI는 주관연구기관으로서 Q대역 탑재체 및 핵심부품·집적회로·단말 등의 개발을 담당하고, 민간기업은 저궤도 위성통신 탑재체 구성품·안테나·단말용 송수신 RFIC·단말용 안테나와 모듈 제작 및 시험 등을 수행한다.
시험인증·교정 전문기업인 에이치시티는 5G·자동차 전장에 이어 방산·원전·위성 산업으로 사업을 확장한다.
dconnect@newspim.com