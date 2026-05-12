아동권리보장원, '국가아동권리보장원'으로 명칭 변경…"공공성·책임성 확대"

AI 핵심 요약beta
- 아동권리보장원이 12일 국가아동권리보장원으로 명칭을 변경했다.
- 개정 아동복지법 시행으로 공공성과 책임성을 강화한다.
- 정익중 원장은 국가 책임 약속이자 아동 미래 변화 신호탄이라고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"국가 차원 책임 법·상징 강화 약속"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 아동권리보장원이 '국가아동권리보장원'으로 기관명을 변경하고 새출발을 시작한다.
보건복지부 산하 기타 공공기관인 아동권리보장원(보장원)은 개정된 '아동복지법' 시행에 따라 기관의 공식 명칭이 '국가아동권리보장원'으로 변경된다고 12일 밝혔다.
보장원은 명칭에 '국가'를 명시함으로써 기관의 공공성과 책임성을 강화한다. 국민이 보장원 역할과 책임을 명확히 인식하고 필요한 아동정책 서비스를 보다 효율적으로 지원할 수 있도록 한다.
그동안 아동 분야는 아동보호 국가책임 강화, 공적입양체계 개편, 위기임신·보호출산 제도 도입 등 국가의 역할이 점차 확대됐다. 보장원은 아동 정책을 수행하는 유일한 공공기관이라는 기관의 정체성을 보다 분명히하기 위해 명칭을 변경했다고 설명했다.
정익중 보장원장은 "이번 명칭 변경은 단순한 간판 교체가 아닌 아동 정책에서 국가의 책임성을 법적·상징적으로 강화하고 제도와 현장 사이 가교 역할을 더욱 충실히 수행하겠다는 국가 차원의 약속"이라며 "이번 명칭 변경이 '아동의 현재'를 바꾸고 나아가 '우리의 미래'를 바꾸는 신호탄이 되기를 기대한다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com