콜마비앤에이치, 1분기 영업이익 189% 증가…"고객사 물량 증가"

AI 핵심 요약beta
- 콜마비앤에이치는 12일 1분기 매출 1369억원 영업이익 103억원을 공시했다.
- 전년 대비 매출 0.1% 증가 영업이익 189% 영업이익 224억원으로 급증했다.
- 세종3공장 가동률 상승과 원가 개선으로 수익성 높아졌고 2분기 실적 지속 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 콜마비앤에이치는 올해 1분기 연결 기준 매출 1369억원, 영업이익 103억원을 기록했다고 12일 공시했다.
전년 동기 대비 매출은 0.1% 증가했으며 영업이익은 189% 늘었다. 당기순이익은 224억원으로 큰 폭의 증가세를 보였다.
매출 규모는 전년과 유사한 수준이지만 글로벌 고객사의 제품군 확대와 신규 거래선 확보, 주요 국내 고객사 물량 증가 등을 통해 성장성과 수익성이 높은 매출 구조로 변화했다.
영업이익은 세종3공장 등 기존 증설 생산설비의 가동률 상승으로 고정비 부담이 완화되고 원가 구조가 개선되면서 크게 증가했다. 여기에 제품 구성 변화와 운영 효율 개선 효과가 더해지며 수익성이 향상됐다.
콜마비앤에이치는 향후 원료 및 제형 경쟁력을 기반으로 기존 고객사 물량 확대와 함께 신규 해외 대형 거래선 확보를 지속 추진할 계획이다. 생산 효율성 개선과 ODM 경쟁력 강화를 통해 2분기에도 견조한 실적 흐름을 이어갈 것으로 기대하고 있다.
이승화 콜마비앤에이치 대표는 "글로벌 시장에서 K-건기식에 대한 관심이 확대되면서 주요 고객사 물량 증가와 신규 거래선 확대 흐름이 이어지고 있다"며 "건강기능식품 ODM을 기반으로 원료 및 제형 경쟁력을 강화하고 천연물 소재 연구 역량을 고도화해 중장기 성장 기반을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com