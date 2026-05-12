에스지헬스케어, C-arm '가리온' 유럽 MDR 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 에스지헬스케어가 12일 C-arm '가리온'의 유럽 CE MDR 인증을 획득했다.
- 유럽 및 튀르키예 시장 중심으로 글로벌 확장 전략을 본격화한다.
- AI 기반 화질개선 알고리즘 탑재로 국내 최초 MDR 기준을 충족했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 영상진단 의료기기 전문기업 에스지헬스케어는 이동형 투시 촬영 장치(C-arm) '가리온(Garion)'이 유럽 CE 의료기기 규정(MDR) 인증을 획득했다고 12일 밝혔다.
에스지헬스케어는 이번 인증을 기점으로 유럽 및 튀르키예 시장을 중심으로 글로벌 확장 전략을 본격화할 방침이다. 특히 가리온은 C-arm 분야 MDR 인증 기준으로는 국내 최초로 AI 기반 X-ray 영상 화질개선 알고리즘을 탑재해 영상 선명도를 높였다.
유럽 MDR은 기존 의료기기 지침(MDD)을 대체하여 강화된 규정이다. 제품의 안전성과 유효성뿐만 아니라 ▲품질관리 시스템(QMS) ▲리스크 관리 ▲임상평가 ▲사후 모니터링(PMS) 등 전반적인 요구 기준이 대폭 상향됐다. MDR은 유럽 시장 진출을 위한 필수 요건이자 글로벌 시장에서 신뢰성을 판단하는 기준으로 활용된다.
이번 인증 획득은 에스지헬스케어의 기술력이 유럽의 강화된 기준을 충족했음을 의미한다. 회사 측은 기존 주력 시장이었던 튀르키예에서 일반 X-ray 위주의 공급 라인업을 C-arm까지 성공적으로 확장했다는 점에 의의를 두고 있다.
에스지헬스케어는 튀르키예 시장 내 점유율을 확대하는 한편 유럽 본토 시장 진출에도 속도를 낼 계획이다. ▲동유럽 ▲중동 ▲중앙아시아를 잇는 메디컬 허브인 튀르키예를 전략적 요충지로 삼아 '가리온'의 프리미엄 이미지를 구축하겠다는 구상이다.
가리온은 9인치 플랫패널디텍터(FPD)를 기반으로 실시간 영상을 구현하는 이동형 투시 촬영 장치다. 기존 영상증배관 방식보다 해상도가 높고 영상 왜곡이 적은 것이 장점이다. 또한 국내 최초로 AI 화질 개선 알고리즘을 적용하고 인체공학적 설계와 직관적인 사용자 인터페이스(UI)를 갖춰 의료진의 시술 효율성을 높였다.
에스지헬스케어는 ▲자기공명영상진단기(MRI) ▲컴퓨터단층촬영장치(CT) ▲디지털 X-ray 등 고부가 영상진단 장비 전 라인업을 자체 기술로 보유하고 있다.
김정수 에스지헬스케어 대표는 "가리온 MDR 인증을 통해 하이엔드 의료기기 시장에서 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 입증했다"며 "튀르키예 시장에 C-arm 라인업이 가세함에 따라 향후 글로벌 매출 확대와 시장 공략을 추진할 계획"이라고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com