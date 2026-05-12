다날엔터테인먼트, god 멤버 소속 젬스톤이앤엠에 전략 투자

AI 핵심 요약beta
- 다날엔터테인먼트가 12일 젬스톤이앤엠에 전략적 지분 투자를 했다.
- 젬스톤이앤엠은 god 김태우·데니안·손호영 IP로 공연·콘텐츠 사업을 전개한다.
- 양사는 IP 기반 공연·팬덤·유통 협력을 확대하며 팬 비즈니스 구조를 고도화한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다날엔터테인먼트는 공연·콘텐츠 IP 기업 젬스톤이앤엠에 전략적 지분 투자를 단행했다고 12일 밝혔다.
젬스톤이앤엠은 그룹 god의 김태우·데니안·손호영이 소속된 IP 운영사로, 공연·팬미팅·전시·팝업스토어·MD(굿즈)·브랜드 협업 등 아티스트 IP 기반 콘텐츠 사업을 전개해왔다.
양사는 공연·팬 이벤트·팝업스토어·굿즈·음원·음반 유통 등 IP 기반 사업 전반에 걸쳐 협력을 확대한다. 콘텐츠 기획부터 오프라인 운영·상품화·유통에 이르는 전 과정을 연결하는 구조를 구축할 계획이다.
다날엔터테인먼트는 자사 결제 시스템 및 팬 플랫폼 'NOVERA'와 연계해 팬 유입부터 소비까지 이어지는 팬덤 비즈니스 구조를 고도화한다. 라이브 IP 사업을 담당하는 '다날스테이지', IP 경험·MD 사업을 담당하는 '다날스퀘어', 콘텐츠 제작을 담당하는 'Vega Studio', 콘텐츠 유통을 담당하는 'Aurora' 등과의 연계도 추진한다.
현능호 다날엔터테인먼트 대표는 "젬스톤이앤엠과의 협력을 통해 콘텐츠·공연·MD·플랫폼까지 연결되는 IP 기반 사업 구조를 구축할 것"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com