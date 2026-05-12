디티앤씨알오, 'AI 혁신대상 종합대상' 수상

AI 핵심 요약beta
- 디티앤씨알오가 12일 제2회 대한민국 인공지능 혁신대상에서 AI 혁신 종합 대상을 수상했다.
- 비임상·임상시험 CRO 특화 AI 시스템 '디토로 에이전트'를 개발해 업무 효율 20~40% 개선했다.
- 환자 유래 오가노이드 기반 AI 플랫폼 개발 등 CRO 산업 구조 혁신을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 비임상 및 임상시험 전문 기업 디티앤씨알오가 '제2회 대한민국 인공지능 혁신대상'에서 AI 혁신 종합 대상을 수상했다고 12일 밝혔다.
대한민국 인공지능혁신대상은 국내 AI 산업 발전에 기여한 기업과 기관을 발굴하기 위해 마련됐다. 기술 경쟁력을 넘어 인류의 삶의 질 향상에 기여하는 활용 사례를 중심으로 K-AI 혁신 모델을 평가하는 것이 특징이다..
디티앤씨알오는 비임상 밒 임상임상시험수탁기관(CRO) 산업 특화 AI 시스템을 자체 개발해 연구 현장에 적용하며 업무 혁신과 품질 고도화를 추진한 성과를 인정받았다. 특히 자체 개발 중인 AI 시스템 '디토로 에이전트(Ditoro Agent)'가 높은 평가를 받았다.
디토로 에이전트는 시험계획서 및 보고서 작성, QC 및 데이터 검토 등 CRO의 핵심 업무 효율을 높이기 위해 구축됐다. 회사 측은 해당 시스템을 통해 규제 대응 역량과 데이터 신뢰성을 강화하는 동시에 연구개발 생산성을 높이고 있다고 설명했다.
실제로 디티앤씨알오는 해당 AI 시스템을 업무에 적용한 결과 ▲시험계획서 ▲보고서 초안 작성 ▲QC·기록지 점검 과정에서 평균 20~40% 수준의 업무 효율 개선 효과를 확인했다. 아울러 비임상시험 기간 단축 체계 구축을 통해 희귀질환·난치병 치료제 등 개발 속도가 중요한 신약 연구개발 효율 향상도 기대하고 있다.
향후 디티앤씨알오는 환자 유래 오가노이드(PDO) 기반 AI 시스템 등 차세대 연구 플랫폼 개발도 추진할 계획이다. 회사는 단순 자동화를 넘어 CRO 산업의 구조적 혁신과 신약 개발 생산성 제고를 목표로 AI 전환 확산에 주력하고 있다고 밝혔다.
박성호 디티앤씨알오 AI 시스템 개발 총괄 이사는 "이번 수상은 회사의 AI 혁신 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 CRO 연구 현장의 실무 효율성과 품질 향상을 위한 AI 기반 혁신을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com