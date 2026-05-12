펫포레스트·해마루 반려마음센터 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 펫포레스트와 해마루 반려마음센터가 반려인 심리 지원을 위한 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 반려동물 장례 이후 보호자의 정서 회복을 돕고 추모 문화 개선에 협력할 계획이다.
- 공동 캠페인·콘텐츠 기획과 상담 연계 등을 통해 건강한 애도 문화 조성을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 펫포레스트와 해마루 반려마음센터가 반려인 심리 지원과 반려동물 추모 문화 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
양 기관은 반려동물과의 이별을 경험한 보호자의 심리 회복을 지원하고, 장례·추모 문화 개선을 위한 협력 체계를 구축할 계획이다. 이번 협약은 반려동물 장례 이후 보호자의 정서 지원 필요성이 확대되는 상황을 반영해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 반려동물 장례 및 추모 문화 관련 공동 캠페인과 콘텐츠를 기획하고, 반려인 대상 정서 지원 프로그램과 건강한 애도 문화 조성을 위한 협력을 확대할 예정이다.
또한 반려동물의 중증·응급 상황과 이별 과정에서 발생하는 보호자의 심리적 부담 완화를 위해 상담·지원 연계 등 협력 방안도 추진한다는 방침이다.
박근정 펫포레스트 센터장은 "반려동물과의 이별 과정에서 보호자의 정서적 지원 필요성이 커지고 있다"며 "반려인들이 건강하게 애도와 회복 과정을 이어갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
고선영 해마루 반려마음센터 센터장은 "반려동물의 질환과 이별 과정은 보호자에게 심리적 부담으로 이어질 수 있다"며 "반려인 지원과 건강한 추모 문화 조성을 위한 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com