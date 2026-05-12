민주, 충청권 공천 후보 집결…정청래 "6·3 지방선거 승리가 시대정신"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 12일 충청권 공천자대회를 열고 6·3 지방선거 승리를 다짐했다.
- 정청래 대표는 윤석열 정권을 비판하며 이재명 정부 성공을 강조했다.
- 민주당은 같은 날 오후 전남·광주·전북 공천자대회도 개최한다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 12일 대전·세종·충북·충남 지역 공천자대회를 열고 6·3 지방선거 승리 결의를 다짐했다.
정청래 민주당 대표는 이날 오전 청주 엔포드호텔 3층 그랜드볼룸에서 열린 대전·세종·충북·충남 지역 공천자대회에서 "2026년의 시대정신은 6·3 지방선거 승리를 통해서 이재명 정부를 성공시키라는 국민의 준엄한 명령"이라며 이같이 밝혔다.
정 대표는 "윤석열 검찰독재정권 3년 동안 경제가 무너지고 국격이 추락했다"며 "헌법과 민주주의를 파괴했던 반헌법·반민주 세력을 심판하고 대한민국을 정상화해야 한다"고 주장했다.
정 대표는 충청권 광역·기초단체장 후보와 지방의원 후보들을 향해 "여러분은 당원 주권 혁명에 의해 당당하게 경선을 통해서 자랑스러운 민주당의 후보가 되신 분들"이라며 "이재명 정부 성공과 시대정신을 앞장서서 실천해야 되는 대표 선수들"이라고 말했다.
이어 "따라서 당원의 뜻을 받들고 국민의 뜻을 받들어서 반드시 승리하여 당원들에게, 국민들에게 보답해야 한다는 공적인 책임감을 가져야 할 것"이라고 했다.
정 대표는 특히 허태정 대전시장 후보, 조상호 세종시장 후보, 신용한 충북지사 후보, 박수현 충남지사 후보 등을 차례로 소개하며 "한 명의 낙오자도 없이, 한 명의 실패자도 없이 모두 다 승리해야 한다"고 강조했다.
민주당은 이날 오전 충청권 공천자대회에 이어 오후에는 전남 강진에서 전남·광주·전북 공천자대회를 개최한다.
jeongwon1026@newspim.com