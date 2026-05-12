가입자 이탈 영향 직격탄...KT, 1분기 영업익 전년 대비 29.9% 감소

AI 핵심 요약beta
- KT가 12일 1분기 매출 6조7784억원, 영업이익 4827억원을 기록했다.
- 가입자 이탈과 일회성 기저효과로 영업이익은 전년 대비 29.9% 감소했다.
- 주주환원 정책 발표와 2026년 DPS 2400원 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 올해 1분기 가입자 이탈의 영향으로 영업이익이 전년 동기와 비교해 약 30% 가량 감소했다.
KT는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준 2026년 1분기 매출 6조7784억원, 영업이익 4827억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 1.0%, 영업이익은 29.9% 줄었다.
영업이익은 전년 동기 일회성 분양이익에 따른 높은 기저 영향으로 감소했으나 KT에스테이트와 콘텐츠 그룹사의 실적 개선에 힘입어 감소 폭은 일부 완화됐다.
별도 기준 매출은 4조8346억 원, 영업이익은 3139억 원을 기록했다. 지난 2월부터 시행 중인 고객 보답 프로그램과 침해사고 관련 일부 비용이 반영됐다.
무선 사업은 위약금 면제 기간 동안 일부 가입자 이탈이 있었으나 2월 이후 순증으로 전환하며 서비스 매출은 전년 동기 대비 0.4% 증가했다.
1분기 말 기준 5G 가입자 비중은 전체 핸드셋 가입자의 82.7%를 기록했다.
유선 사업은 가입자 기반 확대에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 0.8% 증가했다. 인터넷 사업은 GiGA인터넷 중심의 가입자 증가와 부가 서비스 이용 확대로 매출이 전년 동기 대비 1.8% 성장했다.
미디어 사업은 IPTV 가입자 확대와 프리미엄 셋톱박스 이용 증가에 힘입어 매출이 전년 대비 1.3% 증가했다.
기업서비스 매출은 통신 사업의 안정적 성장과 인공지능콘택트센터(AICC) 등 신사업 확대에도 대형 구축사업 종료 영향으로 전년 동기 대비 2.2% 감소했다.
다만 1분기 재난안전통신망 구축사업 등 대형 공공사업과 금융권 AICC·클라우드 수주를 확보하며 향후 성장 기반을 강화했다.
마이크로소프트(MS) 및 팔란티어와의 전략적 파트너십도 초기 성과를 내고 있다. KT는 금융 고객을 중심으로 AX 관련 신규 수주를 확보했으며 향후 금융·공공·제조 등 산업별 레퍼런스를 축적해 B2B AX 사업을 확대할 계획이다.
KT그룹은 클라우드, 부동산, 미디어 등 핵심 포트폴리오를 중심으로 안정적인 실적 흐름을 이어갔다.
KT클라우드는 데이터센터와 AI·클라우드 사업 수요를 바탕으로 전년 동기 수준의 매출을 기록했다.
KT에스테이트는 대전 괴정동 아파트 분양 사업의 공정률 확대에 따른 분양수익 증가로 전년 동기 대비 72.9% 늘어난 2374억원의 매출을 기록했다. 국내 여행 수요 증가에 따른 호텔 객실 점유율과 객실 단가 상승도 실적 개선에 기여했다.
콘텐츠 자회사는 광고시장 둔화와 플레이디 매각 영향에도 전년 동기 대비 1.9% 성장했다.
KT스튜디오지니는 '클라이맥스' 등 프리미엄 오리지널 콘텐츠 라인업과 유통 다변화를 통해 경쟁력을 강화했으며 KT밀리의서재는 가입자 증가와 구독 기반 매출 확대에 힘입어 실적 개선을 이어갔다.
KT는 FY2026~2028년 중기 주주환원 정책을 발표했다. 별도 기준 조정 당기순이익의 50%를 주주환원 재원으로 활용하되 비현금성 및 비경상 손익을 제외한 조정 기준으로 환원 규모를 산정한다.
이를 통해 일시적 손익 변동이 배당 재원에 미치는 영향을 줄이고 배당의 안정성과 예측 가능성을 높인다는 방침이다.
또한 현금배당과 자사주 매입·소각을 병행하는 기존 방향을 유지한다. 특히 2026년 연간 최소 주당 배당금(DPS)을 2400원으로 제시했다.
올해 1분기 주당 배당금은 600원으로 결정했다. 배당 기준일은 5월 27일이며, 배당금 지급일은 6월 11일이다.
민혜병 KT 최고재무책임자(CFO) 전무는 "1분기는 고객 침해사고에 따른 고객 보답 프로그램을 시행하고 보안 체계를 고도화하는 한편 B2C·B2B 사업의 경쟁력을 공고히 한 시기였다"며 "앞으로 AX 플랫폼 컴퍼니 비전 아래 AX 기반 성장을 지속하고 수익성 개선을 통해 기업가치를 제고해 나가겠다"고 밝혔다.
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