한국투자밸류운용, '가치플러스 목표전환형2호' 출시

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자밸류자산운용은 '한국밸류 가치플러스 목표전환형 증권투자신탁2호(채권혼합)'를 출시한다고 12일 밝혔다. 모집 기간은 오는 22일까지다.
이 펀드는 투자자산 총액의 50% 미만을 국내 주식 및 ETF에 투자하고, 나머지 약 50%를 2년 이하 국공채와 AA등급 이상 우량채권에 투자하는 채권혼합형 상품이다. 목표수익률 6%(A클래스 기준, 보수 공제 후, 세전)를 달성하면 채권형 펀드로 전환해 6개월 후 상환한다. 다만 펀드 설정일로부터 6개월 이내에 운용 전환이 이뤄지면 설정일로부터 1년 후 상환한다.
주식 부문은 성장가치·이익가치·주주가치·절대가치 등 네 가지 기준으로 종목을 선별해 운용한다.
2호 출시는 선행 상품인 1호의 조기 달성에 따른 것이다. 지난해 8월 설정된 '한국밸류 가치플러스 목표전환형 증권투자신탁(채권혼합)' 1호는 설정 두 달 만에 목표수익률 7%(A클래스 기준, 보수 공제 후, 세전)를 달성했다.
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