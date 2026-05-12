"AI 수혜, 반도체 넘어 인프라로 확산" - 토스증권

AI 핵심 요약beta
- 토스증권 리서치센터는 12일 GTC 2026 분석 리포트를 발간했다.
- AI 중심이 학습에서 추론으로 이동하며 메모리 수요 확대를 전망했다.
- AI 데이터센터가 팩토리로 진화하고 인프라 밸류체인 변화를 주목했다.
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엔비디아 생태계 확장에 국내 메모리 기업 주목
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토스증권 리서치센터는 지난 3월 미국 산호세에서 열린 엔비디아 AI 개발자 콘퍼런스 'GTC 2026'을 분석한 'GTC 딥다이브 - 차세대 컴퓨팅, 추론, 그리고 AI 에이전트' 리포트를 12일 발간했다.
리포트는 AI 산업의 중심축이 학습(Training)에서 추론(Inference)으로 이동하고 있다고 진단했다. 단순 GPU 성능보다 제한된 전력과 시간 안에서 연산 효율을 높이는 것이 핵심 경쟁력으로 부상하면서 GPU뿐 아니라 CPU·메모리 등 AI 인프라 전반의 수요 확대가 이어질 것으로 봤다. AI 수요 확대와 효율 개선이 사용량 증가로 이어지면서 메모리 반도체 기업들이 수혜를 받을 것으로 전망했다.
AI 데이터센터가 단순 서버 공간을 넘어 'AI 팩토리'로 진화하고 있다는 분석도 담겼다. 리포트는 데이터와 전력을 원재료, GPU를 기계, AI 모델을 생산라인으로 규정하며 전력 효율과 냉각 기술 등 인프라 병목 해소의 중요성이 커지고 있다고 설명했다.
엔비디아는 네모클로(NemoClaw) 생태계를 통해 AI 에이전트 생태계까지 영향력을 확대하고 있으며, 이 구조 속에서 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 메모리 기업들의 중요성도 다시 부각되고 있다고 지적했다.
리포트는 GPU 기반 고성능 컴퓨팅(HPC)과 양자컴퓨팅이 결합되는 하이브리드 컴퓨팅 변화에도 주목했다. 엔비디아는 NVQLink와 CUDA-Q를 통해 양자컴퓨팅을 기존 데이터센터 인프라 위에서 작동하는 구조로 확장하고 있으며, GPU와 양자컴퓨터는 경쟁이 아닌 협력 관계로 발전하고 있다고 분석했다.
이영곤 토스증권 리서치센터장은 "투자자들은 AI 모델 자체뿐 아니라 메모리·데이터센터·전력 등 인프라 밸류체인 전반의 변화를 함께 살펴볼 필요가 있다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com