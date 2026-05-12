이원진 사장 "삼성 TV, 다음 20년 준비"…빅테크·中 공세에 혁신 주문

AI 핵심 요약beta
- 이원진 삼성전자 영상디스플레이사업부장이 12일 임직원들에게 AI 대전환기 속 혁신을 강조했다.
- 삼성 TV는 20년 연속 글로벌 1위지만 중국 저가 공세와 빅테크 진출로 경쟁이 심화되고 있다.
- 이 사장은 기존 성공 방식을 벗어나 사업을 재정의하고 과감하게 도전해야 한다고 주문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이원진 삼성전자 영상디스플레이(VD) 사업부장(사장)이 임직원들에게 "혁신을 두려워하지 말자"고 강조했다. 인공지능(AI) 대전환기를 맞아 삼성 TV의 다음 20년을 준비해야 한다며 내부 혁신과 사업 재정의를 주문한 것이다.
12일 업계에 따르면 이 사장은 이날 VD사업부 임직원에게 보낸 취임사에서 "VD사업은 삼성전자의 뿌리이자 20년 연속 글로벌 TV 시장 1위를 이뤄온 사업"이라며 "지금의 환경은 엄중하지만 우리에게는 혁신을 이어온 저력과 성공 DNA가 있다"고 밝혔다.
이 사장은 현재 TV 시장 환경을 'AI 대전환기'로 규정하며 기존 성공 방식에서 벗어난 변화가 필요하다고 강조했다. 그는 "1등은 안주하지 않는 자기 성찰과 혁신의 결과"라며 "사업을 재정의하고 과감하게 도전해야 한다"고 말했다.
◆ "사업 재정의하고 과감히 도전해야"
삼성전자는 지난 4일 이 사장을 새 VD사업부장으로 선임했다. 글로벌 TV 시장 수요 둔화와 중국 업체들의 저가 공세가 이어지는 가운데 수익성 개선과 미래 전략 구체화를 이끌 적임자라는 판단에서다.
이 사장은 구글 북미 광고솔루션 총괄과 구글코리아 대표를 거쳐 2014년 삼성전자에 합류했다. 이후 TV·모바일 서비스 사업 기반 구축에 참여했고 글로벌마케팅실장 등을 맡아 브랜드 전략과 고객 경험 강화 업무를 이끌어왔다.
이 사장은 과거 삼성이 선도 기업을 추격하며 성장했던 경험과 생성형 AI 등장 이후 글로벌 플랫폼 기업들이 위기를 맞고 있는 사례 등을 언급하며, 1등일수록 시대 변화에 기민하게 대응해야 한다고 강조했다. 이어 "기존 틀을 벗어난 혁신을 두려워하지 말아야 한다"며 "다음 20년을 위해 서로를 믿고 함께 도약하자"고 말했다.
◆ "AI가 시장 구조 바꾼다"…빅테크·中 공세 경고
이 사장은 글로벌 TV 시장 경쟁 구도가 빠르게 바뀌고 있다고 진단했다. 중국 업체들의 저가 공세뿐 아니라 빅테크와 플랫폼 기업들까지 거실 시장 경쟁에 뛰어들고 있다는 설명이다.
그는 "압도적인 소프트웨어 역량으로 거실을 넘보는 빅테크, 콘텐츠 기반으로 고객 시간을 점유하는 플랫폼 업체들까지 경쟁 상대가 전방위적으로 확대되고 있다"고 했다.
특히 AI를 단순 기능 경쟁 수준이 아닌 산업 구조 자체를 바꾸는 변수로 평가했다. 이 사장은 "AI는 단순한 도구가 아니라 생산성과 시장, 고객과 소통하는 방식을 근본적으로 바꾸고 있다"고 강조했다.
kji01@newspim.com