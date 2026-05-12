미래에셋증권, 올 1분기 순이익 1조19억…증권업계 첫 1조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 12일 1분기 순이익 1조19억원으로 증권업계 최초 1조원 돌파를 밝혔다.
- 영업이익은 1조3750억원으로 전년 대비 297% 증가했다.
- 고객자산은 776조원으로 급증하고 해외법인도 최대 실적을 냈다.
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해외법인 사상 최대 실적…PI 평가이익 8040억원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 올해 1분기 연결 기준 당기순이익이 1조19억원을 기록해 증권업계 최초로 분기 순이익 1조원을 넘어섰다고 12일 밝혔다.
영업이익은 1조3750억원으로 전년 대비 297% 증가했으며, 세전이익은 1조3576억원으로 전년 대비 292% 늘었다. 연 환산 자기자본이익률(ROE)은 29%, 자기자본은 14조1000억원이다.
올 1분기 말 국내외 총 고객자산(AUM)은 660조원으로 3개월 만에 약 58조원 증가했다. 지난 10일 기준 AUM은 776조원으로 지난해 말 대비 174조원 늘었다. 같은 기간 연금자산은 6조5000억원 증가한 64조3000억원을 기록했으며, 이달 10일 기준으로는 74조원을 돌파했다. 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 합산 적립금은 올 1분기 말 기준 36조8000억원으로 적립금 규모 기준 전 금융업권 1위다.
해외법인은 글로벌 비즈니스 개시 이래 최대 실적을 냈다. 올 1분기 세전이익은 2432억원, 세후 기준 연 환산 ROE는 약 14%다. 법인별로는 홍콩법인이 올 1분기 세전이익 813억원, 뉴욕법인이 830억원을 기록했다. 인도·베트남·인도네시아 등 WM 고객자산은 올 1분기 말 기준 78조원이다.
자기자본(PI) 투자에서는 국내외 혁신기업 중심으로 포트폴리오를 재편해 약 8040억원의 평가이익을 냈다. 스페이스X 등 해외 혁신기업 가치 상승이 반영됐다. 홍콩 상장기업 코너스톤 투자에서는 올 1분기 중 1560억원의 이익을 기록했다.
dconnect@newspim.com