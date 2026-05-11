중노위 "삼성전자 노사 사후조정 첫날 종료…12일 오전 재개"

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 삼성전자 임금협약 체결을 위한 중앙노동위원회의 사후조정회의가 오는 12일까지 이어진다.

중노위는 11일 정부세종청사 중노위 제1조정회의실에서 오전 10시부터 열린 삼성전자 올해 임금협약 체결을 위한 1차 사후조정회의가 이날 오후 9시 30분경 종료됐다고 밝혔다.

최승호 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장은 이날 사후조정회의 참석에 앞서 "초기업 노조의 입장은 변함이 없다"며 "영업이익 15% 상한 폐지와 제도화를 지속적으로 요구하고 있다"고 밝혔다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부세종청사 중앙노동위원회 조정회의실 앞 2026.05.11 sheep@newspim.com

최 위원장은 구체적인 제도화를 지속적으로 언급했다. 노조 간 이견이 노출된 전사 공통재원 배분 문제에 대해서는 기존 공동교섭단의 결정을 고수하겠다는 입장을 유지했다.

김영훈 노동부 장관은 이날 "삼성전자 노사의 동의하에 중앙노동위원회 사후조정이 개시된 것을 환영한다"며 "노사 모두 사회적 책임감을 가지고 조정에 임해주길 바란다"고 밝혔다.

2차 회의는 오는 12일 오전 10시경 열릴 예정이다.

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