美 텍사스, 넷플릭스 상대 소송…"아동 포함 이용자 데이터 무단 수집·판매"

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"중독성 설계에 수십억 달러 챙겨"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 텍사스주가 11일(현지시간) 동영상 스트리밍 업체 넷플릭스를 상대로 소송을 제기했다.

이날 켄 팩스턴 텍사스주 검찰총장은 댈러스 인근 콜린 카운티 주법원에 제기한 소송에서 넷플릭스가 아동을 포함한 이용자들의 데이터를 동의 없이 수집하고 플랫폼을 중독성 있게 설계했다고 주장했다.

텍사스주는 넷플릭스가 수년간 이용자 데이터를 수집하거나 공유하지 않는다고 허위로 주장해왔다고 보고 있다. 실제로는 이용자들의 시청 습관과 선호도를 추적하고 이를 상업용 데이터 브로커와 광고 기술 기업들에 판매해 연간 수십억 달러의 수익을 올렸다는 주장이다.

소장에는 리드 헤이스팅스 전 넷플릭스 최고경영자(CEO)가 지난 2020년 "우리는 아무것도 수집하지 않는다"고 발언한 내용이 인용됐다. 당시 헤이스팅스 전 CEO는 아마존·페이스북·구글과 달리 넷플릭스는 데이터를 수집하지 않는다며 차별화를 강조했다.

소장은 "당신이 넷플릭스를 볼 때 넷플릭스도 당신을 본다"는 문구로 넷플릭스의 행태를 요약했다.

법원은 28일 넷플릭스 한국 법인이 과세당국을 상대로 제기한 700억 원대 법인세 불복 소송 1심에서 "687억 원을 취소하라"고 판단했다. 넷플릭스 로고. [사진=넷플릭스]

mj72284@newspim.com